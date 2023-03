Cort celebrarà el Dia de la Poesia amb un programa de recitals poètics

Miquel Àngel Contreras, coordinador general de cultura, i el coordinador del Dia Mundial de la Poesia, Biel Mesquida, han presentat aquest divendres el programa d'actes que l'Ajuntament de Palma ha preparat per a la celebració d'aquest dia, el dimarts 21 de març. Es tracta d'un programa coordinat pel poeta i director del Festival de poesia de la Mediterrània, Biel Mesquida, i està format per una sèrie de petits recitals per diferents indrets a Palma, per finalitzar amb un recital col·lectiu a Can Balaguer, a les 20 hores.

El Dia de la Poesia s'estructurarà, en paraules de Mesquida, «recitant i publicitant dues figures cabdals de les lletres catalanes: el poeta Jaume Vidal Alcover, en el centenari del seu naixement i Francesc Vicent Garcia i Ferrandis, conegut amb el sobrenom de Rector de Vallfogona, en els 400 anys», a la vegada que ha explicat que Garcia i Ferrandis és «el gran escriptor de la literatura catalana barroca. La seva obra en poesia, teatre i prosa va tenir una gran influència fins al segle XIX, i el seu tractament de l'erotisme, desinhibit i clar, vorejant la pornografia, que fou perseguit per la Inquisició».

Els actes començaran a les 10 hores del matí al vestíbul de l'Ajuntament, a Cort, Biel Mesquida llegirà el Manifest del Dia Mundial de la Poesia. A les 11 hores, al Mercat de l'Olivar, el poeta Pere Perelló Nomdedéu farà un petit recital. A les 12.30 hores, al hall de Cort de l'Ajuntament de Palma recitaran els poetes Odile Arqué, Meritxell Cucurella-Jorba i Eduard Escoffet.

A l'horabaixa, a les 18 hores, al Casal Solleric, recitarà la poeta Ruth Miguel. A les 19 hores l'Obra Cultural Balear farà un homenatge a Antonina Canyelles amb les poetes Noèlia Díaz, Àngels Cardona, Aina Ferrer, Jèssica Ferrer, Glòria Julià, Maria Victòria Secall, Aina Riera, Apol·lònia Serra, Laura Torres i Antonina Canyelles, amb l'actuació de Tallats de Lluna, amb la col·laboració de l'àrea de cultura de Cort. Finalment, a les 20 hores a Can Balaguer hi haurà el recital del Dia Mundial de la Poesia a Palma, amb la participació dels poetes Odile Arqué, Meritxell Cucurella-Jorba, Eduard Escoffet, Miquel Àngel Mas, Sebastià Perelló, Pere Perelló Nomdedéu, Ruth Miguel i Àngel Terron.

El dia 21 de març és el Dia Mundial de la Poesia, una celebració que es fa anualment des de l'any 1999, quan la Conferència General de la UNESCO el va proclamar amb l'objectiu principal de commemorar la poesia, una de les formes més preuades de l'expressió i la identitat lingüística de la humanitat, i per donar suport a la diversitat lingüística a través de l'expressió poètica i fomentar la visibilització de les llengües minoritzades i perseguides.

«La poesia ens ajuda a sobreviure en temps de catàstrofes i naufragis personals o socials gràcies a aquestes dones i aquests homes que fan de la tria dels mots, de l'esforçat ofici de trunyellar-los, d'esculpir-los», ha afirmat l'escriptor Biel Mesquida, a la vegada que el coordinador de Cultura ha afirmat que «la literatura és una de les línies temàtiques de la nostra regidoria. Feim moltes activitats des de biblioteques, i ara volíem anar un pas més enllà amb aquesta col·laboració amb el Festival de Poesia de la Mediterrània».