[VÍDEO] Els Pets, Nita, Bilo, Ramé i Cadmus, noves confirmacions del Mobofest 2023

El moviment musical Mobofest anuncia que Els Pets, Nita, Bilo, Ramé i Cadmus són els cinc nous artistes que s’incorporen al cartell del festival Mobofest 2023, edició que es durà a terme a Porreres durant els dies 28 i 29 de juliol.

Els Pets són el tercer cap de cartell estatal confirmat, després de Cala Vento i la banda de la bilbaïna La Bien Querida. La banda que és una icona de la música pop en català des dels noranta fins a l’actualitat, a part de gran referent per a centenars de bandes i generacions de la música nostrada, arriba al Mobofest 2023.

Nita és el nou projecte musical format pels germans Natàlia Gómez (veu i guitarra) i Dani Gómez (bateria), Poli Bauçà (guitarra) i Marga Gomila (baix). Es podria parlar perfectament de super-banda, ja que és ben coneguda la trajectòria dels seus integrants en bandes tan importants en l’escena mallorquina com Saïm, Pujà Fasuà o Jorra i Gomorra.

Bilo és una de les bandes amb més qualitat i projecció de futur de l’escena illenca. No només es diu pel reconeixement rebut amb el primer premi del concurs Pop Rock de Palma 2022, sinó per la qualitat dels seus EP’s i LP’s. L’últim, 'Just a Game', va veure la llum l’any passat. Una banda que ha fet gira pels Estats Units i que enguany també serà damunt l’escenari de la Mobo23.

Ramé grup format per un mallorquí, un menorquí i un català, que triangulen la mediterrània a base del seu folk intimista, és una de les noves apostes del festival. Una banda que pot recordar des de The Lumineers fins als Mumford and Sons. Després del seu llançament del primer EP, el grup establert a Barcelona pujarà per primera vegada damunt un escenari a l’illa mallorquina.

Finalment, els palmesans Cadmus, semifinalistes del concurs PopRock 2022 de Palma, tocaran a l’edició 2023 com a premi d’aquest mateix concurs. Gràcies al conveni entre el concurs i el festival, Cadmus interpretarà les cançons del seu darrer disc, que recorda a grups referents de l’indie internacional, com Balthazar o els Arctic Monkeys més alternatius.