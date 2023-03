[VÍDEO] Rudymentari estrena 'Diuen que plou', el darrer avançament del disc 'Rissaga'

Rudymentari és un dels noms referents de l’escena reggae de les Balears. En poc temps, el menorquí ha passat de publicar un dels videoclips més vist de les Illes Balears a consolidar-se dins del panorama de reggae dels Països Catalans, cridant l’atenció d’agents professionals d'arreu del territori i de fora.

Amb actuacions per tot Catalunya, Madrid i les Balears, s’ha convertit en un dels autors imprescindibles per a entendre el panorama de reggae actual amb un projecte musical en català. Ara, Rudymentari comparteix 'Diuen que plou', el darrer avançament del seu pròxim disc, 'Rissaga', que s’estrena el proper 30 de març.

Així, aquest 15 de març presenta 'Diuen que plou', una cançó que musicalment beu del dancehall, el new roots i també dels estils més actuals de la música jamaicana. Així és com l’autor, Guillem Llorens Prats, s’endinsa cap a la realitat que el rodeja actualment per a presentar l’avançament que obre les portes cap a la nova referència del menorquí, que és més crítica, social i reivindicativa que mai.

«Les converses de bar o els informatius dels telenotícies es fan ressò de com es blanqueja el feixisme i la ultradreta guanya força ens molts països; de com es normalitzen discursos racistes, homòfobs i misògins; de com vivim en un ultimàtum climàtic i energètic, social i econòmic. Unes mancances creades per un capitalisme feroç condemnat a caure, que s’aferra al feixisme perquè el sostingui», explica. Rudymentari expressa a 'Diuen que plou' aquesta impotència i frustració davant de les ganes i forces per a canviar la societat.

Aquesta cançó, que està disponible a YouTube i a totes les plataformes digitals, pren un format visual a la seva illa natal amb un videoclip autoproduït conjuntament amb Arnau Capelles, qui també s’ha encarregat de la direcció, gravació, muntatge i color. Les imatges aèries van a càrrec de Lluís Juaneda.