[VÍDEO] Cesk Freixas presenta el seu darrer treball discogràfic a Esporles

En el marc del Barnasants - Cançó d'autor, aquest divendres, 17 de març, Cesk Freixas aterra a Mallorca per a presentar el seu darrer treball: 'Direm nosaltres'. Ho farà a la Casa del Poble d’Esporles, a les 20 hores.

Aquest nou treball té la mirada posada cap a les arrels, la terra, la cura de la nostra llengua i d'allò més genuí de la música feta des de la proximitat.

Per primera vegada dedica un disc sencer a musicar els versos d'un poemari de Roc Casagran, un dels escriptors contemporanis més celebrats de la literatura catalana. Amb els arranjaments i direcció musical de Víctor Nin.

El vincle entre la cançó d’autor i la creació poètica

Cesk Freixas és cantant, poeta i escriptor de cançons. Nascut l’any 1984 a Sant Pere de Riudebitlles, un petit poble situat al nord del Penedès, ha publicat nou discos, tres llibres de poesia i tres contes infantils. El darrer treball discogràfic, Direm nosaltres' (U98 Music, 2022), consta únicament de poemes musicats del llibre homònim de Roc Casagran, escriptor sabadellenc que sovint puja als escenaris amb Cesk Freixas per a realitzar tot tipus d’espectacles poètics i musicals. Amb 'Direm nosaltres', Freixas evidencia el vincle entre la cançó d’autor i la creació poètica, que ja havia reivindicat anteriorment musicant autors de caire més clàssic, com Joan Salvat-Papasseit, Joan Brossa, Apel·les Mestre o Marià Villangómez. Amb aquesta connexió Penedès-Vallès, Cesk Freixas també posa de manifest la necessitat de recuperar la creació cultural que fa referència «al nostre temps, al nostre país i a la nostra gent». Per aquest motiu ha triar musicar poemes d’un autor com Roc Casagran, amb qui comparteix generació i és considerat un dels poetes actuals més llegits i celebrats de la literatura catalana.