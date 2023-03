Mostra permanent: Dones PAVIA a Es Quarter de Sencelles

El 6 de març es va presentar la Mostra permanent: Dones PAVIA ubicada a Es Quarter, a Sencelles. Aquesta mostra d’obra cedida al municipi, del reconegut artista i Pere Pavia pedagog teatral, ha estat preparada per la filla i biògrafa de Pavia, Sara Martínez Moll, i per la seva neta sencellera Elisabet Salom Martínez, a cura del disseny gràfic, els QR i les pagines web: perepavia.webador.es i pere-pavia.webador.es, amb el suport de l’Ajuntament de Sencelles.

A la presentació hi va intervenir la vicerectora de la UIB la Doctora en art Magdalena Brotons que va recalcar que l’obra de Pere Pavia representa a les nostres Illes la història de contemporaneïtat artística amb una sòlida aproximació, a partir dels anys 50 del segle XX, a les avantguardes artístiques vigents a Europa. Va ser un primer pont per establir contactes entre Mallorca i fora Mallorca, la seva gran capacitat per assimilar els canvis estètics de les directrius de l'art ja sempre canviant —sense mai perdre la seva ètica social— el fa un referent artístic, humà, també al segle XXI. Sense oblidar la seva vesant com a MIM i pedagog teatral, impulsor d’un nou teatre a Mallorca.

Pere Pavia, ciutadà i mallorquí d'adopció des dels 14 anys, es recordat també, com a humanista, lluitador per les llibertats i la cultura que el va acollir, Pavia estableix una relació amb Biniali i el municipi de Sencelles, a rel del casament amb la llibretera Cisca Moll. Filla i neta, juntament amb la resta de la família Pavia-Moll, agraeixen «l'encertada ubicació», per aquesta mostra del seu art, proposta del batle de Sencelles Joan Carles Verd, i de la confiança que han dipositat en elles, ell mateix, així com el tècnic de cultura cronista Jordi Llabrés.

L’acte ha estat l’inici del programa de la 'Setmana de la Dona. Sencelles 2023' que ha preparat la Regidoria d’igualtat de l’Ajuntament de Sencelles i diverses entitats locals, per el dia internacional de la Dona. Amb un fil conductor femení, la mostra permanent: Dones PAVIA, neix amb la intenció de ser un punt de retrobament amb un temps i un art, fruit d’unes lluites a Palma i una Mallorca, que no hauríem d’oblidar. Amb obres de pintures i dibuixos d’escultor, de diferents èpoques i plafons amb la trajectòria de Pavia, per als nostres alumnes, docents i, en general, turistes rurals culturals.