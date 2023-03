'Un himne qualsevol', el primer senzill del nou EP de Negre

El grup Negre, format per Fabi Bover, Pasqual Marí i Josep Campins debuta enguany amb el primer senzill del seu EP 'Un himne qualsevol'.

Autoproduït i amb influències del synthpop català i americà i bandes com Future Islands, Manel o The War On Drugs que han format el procés creatiu de la banda, Negre arriba amb força i ganes de mostrar al públic el seu treball en directe aquest 2023.

Aquest primer EP està format per quatre cançons, en les que destaca el treball de mescla per part de David 'The Mars Citizen' (Mala Rodríguez, Kidd Keo) al senzill 'Un himne qualsevol', o la feina del productor Panxii Badii (Núria Graham, El Petit De Cal Eril, Da Souza), mesclant 'Com vendré'. Els dos temes restants, 'Alpinista' i 'Monsons', els ha mesclat Fabi Bover al seu home studio, i l'enginyer Victor García ha realitzat el màster final a l'estudi Ultramarinos (Barcelona).

Pasqual Marí i Marc Juan són els creadors del videoclip que acompanya la cançó i que llançaran el 17 de març.