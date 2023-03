L'Arxiu del Regne de Mallorca acull l'exposició 'Dones artistes'

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha inaugurat aquest dimarts l’exposició 'Dones artistes', que es podrà visitar a l’Arxiu del Regne de Mallorca, a Palma, fins al pròxim 18 de març. Es tracta d’una de les activitats organitzades per l’Institut Balear de la Dona per a commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

La mostra recull les creacions de Maria Huerga, Mercedes Laguens, Teresa Matas, María Uribe, Margalida Vinyes i Natasha Zupan, que han cedit la seva obra de manera desinteressada per a poder organitzar l’exposició. Garrido ha agraït a les artistes la seva contribució per a fer d’aquest 8M un dia ple d’art i ha explicat que «la participació de les dones passa també per la cultura i per la seva visió intuïtiva, reflexiva i, alhora, lúdica. Perquè la petjada i la mirada femenina és necessària i l’exposició 'Dones artistes' n’és una bona mostra».

La consellera Garrido ha explicat que aquest 8M «hem volgut tenir l’art molt present en aquest dia tant important i, per això, a part d’organitzar aquesta exposició també hem creat cinc murals de gran format: a Mallorca, tindrem les dones sabateres, a Inca, i les perleres, a Manacor; a Menorca, les dones cosidores d’avarques, a Maó; a Eivissa, les cambreres d’hotel, i a Formentera, les dones pageses».

A l’acte també hi ha assistit la directora de l’IB-Dona, Maria Duran, que ha volgut destacar que «exposem l’obra de sis artistes que mantenen una harmonia que pareix que han fet feina juntes sempre per la seva bona connexió».

Un cop inaugurada l’exposició, amb la presència de les autores, i moderada per Àngels Fermoselle, d’ARCA, s’ha fet la taula rodona sota el títol 'El patrimoni cultural en mans de dones', que ha tengut la participació de la directora general de Cultura, Catalina Solivellas; la directora insular de Patrimoni del Consell de Mallorca, Kika Coll; la directora del Museu d’Història de Manacor, Magdalena Salas; la directora del Taller Diocesà de Restauració, Antònia Reig, i l’arxivera municipal de Capdepera, Maria Massanet.