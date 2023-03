L'escriptor Ferran Torrent presentarà 'Memòries de mi mateix' a Palma

La Fundació Baleària organitza per al dijous 16 de març a les 18.30 h la presentació del llibre Memòries de mi mateix, de l'autor valencià Ferran Torrent a la Casa del Llibre de Palma.

A Memòries de mi mateix, a través de la història dels orígens del Mític Regino, un personatge irremeiablement mediatitzat pel context històric, ens endinsam en una trama internacional sobre la falsificació d’art clàssic i contemporani, que arriba fins al 2019.

A la presentació participa també l'escriptor Sebastià Alzamora.

Memòries de mi mateix

L’hivern de 1968, tres joves treballadors amb conviccions polítiques fan una pintada reivindicativa la nit abans del soterrar del batle del poble, un fet que portarà conseqüències greus. Prop d’allí, en una caseta enmig de la làmina d’aigua dels arrossars valencians, un jove falsificador de documents i de quadres, que encara no s’ha guanyat el renom del Mític Regino, rep la visita inesperada de la policia política del règim franquista. Tant uns com l’altre actuen contra un sistema corrupte, però des de punts de partida aparentment molt allunyats. Tanmateix, els camins d’aquests personatges i de molts altres es creuen en una novel·la amb més d’un gir inesperat.

Torna el millor Ferran Torrent, un dels grans de la literatura compromesa

Ferran Torrent (Sedaví) és un dels escriptors més consolidats, amb una producció exitosa que l’ha fet mereixedor de diversos guardons, com ara el Premi Sant Jordi de Novel·la, el Joan Crexells, el Nacional de la Crítica o el de la Crítica Serra d’Or.

Ha estat traduït al castellà, el francès, l’alemany, el romanès i l’italià. I entre les seves novel·les n’hi ha de tan celebrades com ara Gràcies per la propina (1994, Premi Sant Jordi), Societat limitada (2002) i Bulevard dels Francesos (2010). Les seves darreres novel·les són Un dinar un dia qualsevol (2015), Individus com nosaltres (2017) i Poder contar-ho (2019). Memòries de mi mateix és la seva darrera novel·la.

Va ser guardonat amb el VI Premi Roís de Corella a la trajectòria literària.