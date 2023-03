'Les dones de les rondalles mallorquines, un exemple per a la societat d'avui?', propera conferència del Dilluns de l'Obra

L'Obra Cultural Balear de Manacor dedica les conferències dels Dilluns de l'Obra del mes de març al món de la dona. Així, continua aquest cicle amb Maria Magdalena Gelabert, que oferirà la conferència 'Les dones de les rondalles mallorquines, un exemple per a la societat d'avui?', que tendrà lloc al Teatre La Fornal (Manacor), el proper dilluns, 13 de març, a les 20.00 hores.

Maria Magdalena Gelabert, nascuda a Manacor el 1964, és filòloga i escriptora. Ha estat la directora de la Institució Pública Antoni M. Alcover. És una gran coneixedora de la vida i l'obra de Mossèn Alcover, de qui ha escrit nombrosos estudis i publicacions. És també especialista en diversos camps de cultura popular, a més de professora de català.

El 2017, li concediren el Premi 31 de Desembre per la difusió de la llengua. El 2018, va rebre el Premi Mallorca d'assaig per Antoni M. Alcover i les Dones. A més, el mateix any va guanyar el Premi Antoni Maria Alcover d'Assaig per La dona a les Rondalles Mallorquines, un estudi de la figura femenina a la gran obra d'Antoni M. Alcover.