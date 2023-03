Projecten a Palma 'Mallorca Soul. A private journey'

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i el conseller executiu de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra, han presentat a Palma Mallorca Soul. A private journey, un llargmetratge promogut per la Mallorca Film Commission en el qual sis creadors diferents recorren l'ànima de l'illa per mostrar el seu potencial com a plató de rodatges.

Es tracta d'un fantàstic viatge pel territori des del punt de vista de Rafa Cortés i el seu curtmetratge Fiona; de Sandra Lipski amb Mi isla; de Jaume Carrió i el seu film Un parell de cançons després; d'Iván Valencia i Andreu Fullana amb la seva peça Historias encontradas; de Pedro Victory, Carmelo Morales i Ángela Pazos amb Ciclovidas; i de Marcos Cabotà i el seu film El instante. Tots ells compten amb intèrprets de la talla de Manuela Velasco, Vicky Luengo, Marc Bonnín, Neus Cortés, Enric Auquer, Rhys Ifans, Álex Hafner, Daniel Ibáñez o Jaume Fuster.

«Amb iniciatives com aquesta estam donant suport sector audiovisual illenc i feina de valent per impulsar Mallorca no només com a plató de cinema, sinó ajudant les empreses i professionals de l'illa, perquè puguin mostrar el seu talent i les seves capacitats i a les productores i professionals d'altres llocs, que volen venir a rodar aquí i mostrar les nostres localitzacions», ha assenyalat la presidenta del Consell, Catalina Cladera.

En la seva presentació, Cladera ha afegit que «per a nosaltres, l'audiovisual és un sector estratègic, una indústria amb molt de talent que crea ocupació, contribueix a diversificar la nostra economia i que és capaç de crear productes tan interessants i motivadors com el que avui podem gaudir, per això vos vull donar les gràcies a tots els qui heu participat en aquesta acció de la Mallorca Film Commission perquè ens feis viatjar, amb les emocions, amb Mallorca».

Les sorprenents imatges aèries i infraroges de Pep Bonet són el fil que connecta el punt de vista personal d'aquests sis artistes, amb estils i personalitats que es complementen amb un objectiu comú: difondre el seu territori i patrimoni arreu del món.

L'estrena a Palma de Mallorca Soul. A private journey ha comptat també amb l’assistència de representants del Govern i de la vida cultural i social de l'illa, així com bona part dels directors dels curtmetratges que formen part d’aquesta experiència cinematogràfica i dels actors que els protagonitzen, com Neus Cortés, Marc Bonnín, Jaume Fuster, Toni Pons, Carlos Lantero, Carme Feliu, Kira Durán, Arwen Victory, Alberto Frau i Naiara Rubio.

Mallorca, epicentre dels rodatges de superproduccions internacionals

La Mallorca Film Commission porta gairebé una dècada promocionant el territori com a destinació de rodatges de grans pressupostos i plataformes. Per exemple, recentment s'ha rodat a l'illa la superproducció de Lioness, una sèrie de Paramount Plus protagonitzada per Nicole Kidman o Morgan Freeman. Aquest estiu, Mallorca ha estat la localització de la darrera temporada de la sèrie de Netflix The Crown; i l'any passat, entre altres produccions nacionals, es va rodar la pel·lícula de Benito Zambrano Pan de limón con semillas de amapola o la sèrie La Caza. Tramuntana, produïda per TVE.

Seguint aquesta línia, la Fundació Mallorca Turisme va proposar a autors, directors i productors relacionats amb l'illa la creació de sis històries que mostressin l'ànima de Mallorca per a compartir-la amb el món sencer. El resultat és Mallorca soul. A private journey, que ja va ser presentada a Madrid en el marc de la fira internacional de turisme FITUR 2023.

Dos dels films que formen part del conjunt –El instante de Marcos Cabotá i Un parell de cançons després de Jaume Carrió– són coproduccions d'IB3, Radiotelevisió de les Illes Balears.