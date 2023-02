Una selecció de llibres que versen sobre l'autonomia a les Balears

Amb motiu del 1r de març, data en què entrà en vigor l'Estatut d'Autonomia de 1983, us oferim a continuació una selecció de llibres que versen sobre l’autonomia i la identitat pròpia de les Balears. Per entendre, des de diferents vessants i àmbits d’aprofundiment, l’impacte d’aquesta norma que va modificar l’organització i les competències de les Balears, així com per fer un seguiment de l’evolució i el paper actual de les capacitats d’autogovern.

Per ordre de publicació:

- Les institucions públiques a les Balears (1977-1998), de Bartomeu Colom i Pastor, publicat l’any 1998 per Edicions Documenta Balear. En aquest llibre, Colom, professor de dret i especialista en l’organització política administrativa de les Balears, analitza els antecedents històrics, el model politicoadministratiu dissenyat, els principals problemes que va implicar fins a l’any 1998 el funcionament de les institucions i els reptes que s’encaraven.

- Veinticinco años de autonomía balear. Estudios jurídicos sobre el autogobierno (1977-2000), també de Bartomeu Colom i Pastor, i publicat l’any 2001. Editada per Marcial Pons, la Universitat de les Illes Balears i l'Institut d'Estudis Autonòmics, aquesta obra inclou una selecció dels estudis i articles jurídics realitzats per l’autor sobre l’autonomia a les Balears.

- L’autonomia balear (1983-2003), publicat l’any 2003 per Edicions Documenta Balear. Antoni Nadal i Soler i Antoni Marimon Riutort fan un repàs pel panorama històric de l'autogovern exercit a les Balears en els anys de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

- Les claus polítiques del procés autonòmic balear, de Bartomeu Colom i Pastor. Publicat l’any 2004, és el tercer volum de la seva col·lecció 'L’Esperit de les lleis'. Una reflexió sobre els elements fonamentals que permeten explicar què regula i què no regula l’Estatut, què inclou i què no inclou, i per què.

- Autonomia i medi ambient a les Balears (1983-2003). Davant la creixent preocupació pel medi ambient i els ecosistemes, el biòleg i polític mallorquí Joan Mayol i Serra escriu una síntesi de l’evolució ambiental a les Balears en els primers vint anys d’autonomia. Llibre publicat per Edicions Documenta l’any 2005.

- Els consells insulars en l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. L’any 2007, Lleonard Muntaner Editor publica aquest recull on dotze juristes procedents d’àmbits diversos analitzen alguns dels punts més destacats de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut.

- Administració institucional. Consideracions generals i règim dels ens de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de Joana M. Socias Camacho i Bartomeu Trias Prats. Editada l’any 2008 per Tirant lo Blanch en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Autonòmics, aquesta obra analitza el règim jurídic de l’Administració institucional en els tres àmbits territorials: estatal, autonòmic i local.

- Els estatuts d'autonomia de les Illes Balears (1931-2007), de Bartomeu Colom i Pastor, publicat l’any 2009 per Edicions Documenta Balear. En llenguatge planer, Colom fa un balanç dels vint-i-cinc anys d’autogovern i explica què és l’Estatut, els seus antecedents, el procés autonòmic balear, les reformes, institucions i competències, què s’ha fet i què queda per fer.

- Llengua, dret i autonomia. Lleonard Muntaner Editor publica l’any 2011 una selecció d’articles on Bartomeu Colom i Pastor analitza conceptes juridicolingüístics com són la llengua oficial, la llengua pròpia, la normalització lingüística, l’autoritat lingüística i el deure de conèixer el català.

- Visca Mallorca lliure! Cap a una república confederada dels Països Catalans. Un debat de Tomeu Martí Florit sobre Mallorca, mallorquinisme, autonomia, estat, confederació, nació catalana, república, independència, Països Catalans, llibertat…

- Llibertat, amnistia, estatut d’autonomia. Memòries d’un jove mallorquí antifranquista i comunista. Miquel Rosselló del Rosal aprofundeix l’any 2021 en el procés de mobilització política i social a Mallorca en el darrer franquisme i la primera transició joancarlista.

- Què hem fet amb l’autonomia? Balanç crític (1983-2023). En aquesta obra publicada per Edicions Documenta, Bartomeu Colom i Pastor fa un balanç crític dels quaranta anys d’autonomia de les Illes Balears.

- Casi toda la verdad (I): Lo que se ocultó bajo las alfombras. El periodista Pep Matas fa un repàs a la cara obscura dels 40 anys d'Autonomia i repassa els principals casos de corrupció que hi ha hagut durant aquesta etapa, fins a arribar a l’any 2023.