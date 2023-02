Ploma.cat presenta el llibre i exposició 'Sacrificis' amb fotografies de Jaume Perelló Llabrés i poemes de Joan Miquel Chacón i Nicolau

Aquest mes de febrer, el Casal de Cultura de Can Garau de Sencelles acull una impressionant i commovedora exposició vinculada al llibre 'Sacrificis' de fotografia i poesia càrrec de Jaume Perelló Llabrés i en Joan Miquel Chacon i Nicolau respectivament.

A l'exposició hi ha escultures que mostren en viu certs moments del relat i d’altres que evoquen representacions d’actes tradicionals mallorquins on hi figura el protagonista de l’obra.

'Sacrificis' és un viatge a l'interior de Mallorca i també a l’interior de milers de persones que al llarg de les seves vides han contemplat el declivi del paisatge rural i tradicional mallorquí.

