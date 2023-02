[VÍDEO] 'Ara o mai', segon senzill d'avançament del nou disc d'O-ERRA

'Ara o Mai' és el segon senzill d'avançament del nou disc d’O-ERRA, 'Focs artificals', que sortirà al març en CD editat per Blau. Es tracta d'un àlbum en què el grup fa una volta al seu estil i ens convida a fer un viatge en el temps començant als anys 70, passant pels 80 i 90, per a acabar a l’actualitat amb 'La Canción del Verano', darrer senzill del grup que va aconseguir una gran repercussió, convertint-se en un dels temes més cantats i escoltats de l’estiu 2022.

'Ara o Mai' és una cançó que mescla influències d’estils diversos com el techno berlinès, l’indie rock i el grunge. En una aposta molt diferent i molt clara per l’electrònica pura però mantenint l’essència, O-ERRA ens conta una història senzilla dins un ambient nocturn de festa. Produïda per O-ERRA i Jaume Gelabert a Tramuntana Estudis.

Acompanyen el llançament amb un videoclip dirigit per Joan Fullana i Jan Marsol.