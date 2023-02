[VÍDEO] Marala publiquen el videoclip de 'Disimula', cançó inclosa al multipremiat àlbum 'Jota de Morir'

El segon videoclip d’aquesta joia que és ‘Jota de Morir’ i que han parit les Marala és 'Disimula', un clip dirigit per Tristan Smag i Enric Alepuz que mostra la versió més descarada del projecte.

A la peça audiovisual, el trio es revela contra la imposició de la discreció en una lletra que escarneix l’ordre de «disimula». Aquesta és una cançó desenfadada però enrabiada i en resposta als anys de silenci imposat a les dones amb una melodia que camina entre els aires zíngars i els passos de setmana santa, panderos processats digitalment i un tractament de les veus amb delay que les converteix en aquest cas en un instrument més.

Marala s’apoderen aquí del silenci com a revenja històrica: «si pasas por mi casa a medianoche / detrás de la ventana, mozo, allí estaré / viendo como el silencio me da placer / dejando que te vayas sin tu pastel». Amb el clip també subverteixen l’ordre, ara en imatges: vestides com autèntiques dives del gamberrisme, les tres artistes roben, mouen el cul i fan malifetes per allà on passen en una divertida oda a fer el que els hi dóna la gana amb un rerefons gens banal. El clip ha estat rodat en diferents establiments de València, com el Mercat Central, la Plaça de l'Ajuntament, Discos Oldies, Karaoke Noche de Ronda, etc.

‘Jota de Morir’ és Millor Disc de l’Any 2022 segons la crítica als Premis Enderrock, Millor Disc del 2022 i Millor Disc de Músiques d’Arrel als Premis Carles Santos 2022 i l’edició en vinil 12” transparent ultraclear ja és disponible aquí.