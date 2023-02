Toni Tarabini presenta el seu llibre 'Crónicas'

La planta baixa de Can Alcover va quedar petita per acollir la gent que volia presenciar la presentació del llibre del sociòleg Toni Tarabini titulat 'Crónicas'.

La presentació va ser a càrrec de l'autor i de Susanna Moll Kammerich.

«Toni Tarabini és un producte d'unes circumstàncies personalíssimes, ja pel seu origen. Va néixer a Palma, fill de mare mallorquina i de pare italià, un aviador militar de l'exèrcit de Mussolini, que vengué a Mallorca amb el famós comte Rossi. Va formar-se amb els jesuïtes i el 1959 va entrar a l'ordre. Va estudiar Filosofia a Barcelona i Ciències Socials i Teologia a Roma. Després va viure uns anys a Roma, Madrid, Barcelona i Cornellà, on va entrar en contacte amb el moviment Cristians pel Socialisme i va abandonar els jesuïtes. Va tornar a Mallorca i va participar activament en la lluita antifranquista tant des de l'àmbit polític com social o sindical. Juntament amb Paco Obrador va organitzar un incipient sindicalisme dins el món hoteler i el 1973 va fundar, amb altres companys, el Gabinet d'Estudis Socials (GADESO) amb l'objectiu d'analitzar i avaluar la situació social, especialment a les Balears, dins el context franquista, així com oferir eines de canvi des del vessant sindical, social, polític», explica Susanna Moll.