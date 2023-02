La 7a edició del VOC arriba a 90 sales dels Països Catalans i a 10 ciutats internacionals

La 7a edició de la Mostra i Premis de curtmetratges de Versió Original en Català, VOC, que organitza Òmnium Cultural, va començar el passat 16 de febrer amb una estrena inaugural apadrinada per Carlos Marqués-Marcet als Cinemes Renoir de Barcelona, on s’emetran tres dels quinze curts seleccionats enguany.

La mostra, que durarà un mes, comptarà amb 110 projeccions presencials a 90 sales de cinema de 80 municipis dels Països Catalans. A més, i per segona edició consecutiva, els curtmetratges seleccionats també estaran disponibles a la plataforma digital Filmin. «El curtmetratge està en un bon moment i el VOC és testimoni de la bona collita i de la gran qualitat de la producció cinematogràfica emergent del país», afirma el president d’Òmnium, Xavier Antich.

Per primer cop, tots els curtmetratges estaran subtitulats en castellà, anglès i francès i es projectaran a deu ciutats internacionals, com Paranà (Argentina), Montreal, Vancouver, Quito, Madrid, Nova York , Roma, Luxemburg, Tromso (Noruega), Londres, Praga, Lausana (Suïssa) i Caracas.

«Volem generar i consolidar espais per la presència de la llengua a l’audiovisual, al mateix temps que construïm noves oportunitats per la creació en català», assegura Antich, que afegeix que el VOC és «un trampolí per donar sortida a l’audiovisual en català i per reivindicar el curtmetratge com a gènere idoni per la iniciació de nous professionals».

Enguany, el jurat del VOC, que serà l’encarregat d’atorgar un premi pel millor curt documental i un pel millor curt de ficció, valorats els dos en 4.000€, està integrat per Nathalie Modigliani, co fundadora i co directora de MODIband; Tono Folguera, productor de cinema a Lastor Media; Anna Giralt Gris, cineasta i investigadora; Macià Florit, realitzador i productor audiovisual a Elsabeth; i, Pol Roig, cineasta i programador. Com cada any, el públic podrà votar els diferents curtmetratges seleccionats i els guanyadors de ficció i documental s’enduran 1.000€, respectivament. Finalment, aquesta edició gaudirà del Premi Jurat Jove, fruït de la col·laboració amb el Manlleu Film Festival, que premiarà el guanyador amb una subscripció a Filmin i presència al catàleg de la plataforma.

Les sessions i entrades es poden consultar aquí.