‘Cor pirinenc’ de Lluís Calvo, un viatge vital de la mà dels personatges Fontalba i Gotanegra

El passat dia 17 de febrer, a la llibreria Lluna de Palma, tengué lloc l’acte dedicat a la figura de Lluís Calvo i al seu darrer treball Cor pirinenc. El poema de Fontalba i Gotanegra (Lleonard Muntaner Editor, 2022). No cal dir que la presència de l’autor va ser un luxe per a aquelles persones que acudiren a la cita.

L’organització anà a càrrec, com és habitual, de Kinesdues (Maria Victòria Secall i Àngels Cardona) i Lluna (Maria Barceló), però també cal esmentar el suport de la Institució de les Lletres Catalanes (entitat autònoma del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) per fer possible el viatge de Lluís Calvo a Mallorca.

Maria Victòria Secall encetà l’acte amb la presentació del poemari i de la figura de Lluís Calvo com a escriptor. Després, Àngels Cardona parlà de l’aclaparament que li provocà aquesta feinada immensa, monumental i èpica que representa Cor pirinenc. I des d’aquestes reflexions sorgiren dues qüestions: Què té el lloc que ens encisa? Per què la natura ens corprèn? La referència clara envers els Pirineus conduí a comparar els no-llocs, neologisme que segons Marc Augé representa un espai on l’ésser humà roman anònim, com els espais virtuals, el metavers, els supermercats... Per tant, segons Àngels Cardona, parlar d’un lloc tan concret i amb la profunditat que es fa a Cor pirinenc és revolucionari, de resistència social, etc. A més a més, establí un paral·lelisme entre el trajecte d’en Gotanegra i en Fontalba amb el relat èpic, que podríem relacionar clarament amb la Ilíada i l’Odissea i també els personatges del Quixot de Cervantes, entre d’altres. En Fontalba i en Gotafreda són diferents, com la cara i la creu d’una moneda. Això no obstant, sempre s’acaben trobant. D’altra banda, les pàgines del llibre són com una enciclopèdia de botànica, de geologia, de geografia, d’història, de literatura o de lingüística.

Per la seva banda, l’editora Maria Muntaner ens recordà que parlar d’un llibre que fa un any que es va publicar no és habitual, perquè les novetats s’encavallen, els llibres se’n van molt aviat i, per tant, és excepcional que dia 17 de febrer de 2023, a la llibreria Lluna, encara parlàssim d’aquest llibre. D’altra banda, cal recordar que les tertúlies de Lluna no se centren només en novetats del mercat, sinó que proposen llibres que han agradat i es comparteixen en format de tertúlia amb aquelles persones que hi volen participar.

Finalment, Lluís Calvo agafà la paraula i ens va fer cinc cèntims de la seva obra. Ens va dir que és un llibre de poesia, però que es pot llegir com una novel·la en vers. Tot i que l’obra sortí el mes de febrer de 2022, el llibre s’ha passejat a tot arreu del territori lingüístic i s’hi continua passejant. Lluís Calvo ens recordà que la tradició literària no neix amb la prosa sinó amb la poesia i qualificà la prosa d’un invent una mica modern. Pel que fa als personatges ens explicà que en Fontalba té un caràcter més romàntic, més somiador, més retret, més circumspecte, és filòleg i va arreplegant paraules dels padrins, un poc en desús, però que cal servar-les per a aquells que vendran després. En canvi, en Gotanegra és tot el contrari: un personatge extravertit, menjador, vitalista, molt arrelat al raciocini i a les coses més pragmàtiques. Té la dèria de la biologia, de la botànica i mentre en Fontalba arreplega paraules, en Gotanegra arreplega plantes per allà on va. En Fontalba, en aquest sentit, es comparà amb Mossèn Alcover. Cor pirinenc, ja ho diu el títol, parla del Pirineu que, com ens comentava Lluís Calvo, és el mite fundacional dels catalans del Principat, l’espina dorsal d’on neix tot. I en aquest espai es mouen dos herois que en el fons són antiherois i que durant el camí, igual que a la vida, es van transformant. Tot i que en Fontalba i en Gotafreda són dos protagonistes masculins, les grans protagonistes són femenines. Tenim el personatge de n’Alberta que surt al principi del llibre, però que després s’esfuma i fa trontollar de cop la racionalitat d’en Gotanegra.

Durant el trajecte troben tot un seguit de personatges secundaris des de pagesos a conductors de tràilers, hippies, joves que parlen en el seu argot... I el camí es converteix en un trajecte de coneixença personal.

Lluís Calvo parlà de la vinculació del seu llibre a Jacint Verdaguer i també al Modernisme per les referències a Joan Maragall. Durant la tertúlia també aprofità per llegir fragments del poemari i per demanar als presents que comentassin les seves impressions. Per acabar, aquí teniu un tast del preludi:

El món va començar amb tres paraules:

llum, Pirineu i camí. Sèiem tots dos

en un vell bar de Prada, ran del vespre,

tot contemplant les neus del Canigó.

Referència: Cor pirinenc. El poema de Fontalba i Gotanegra de Lluís Calvo (Lleonard Muntaner Editor, 2022)