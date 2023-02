La celebració dels 60 anys del 'Diccionari català-valencià-balear' continua amb la recuperació de les portades dels fascicles i la crònica de com es va fer

La celebració dels 60 anys que el 2022 ha complert el 'Diccionari català-valencià-balear' continua enguany amb la publicació de materials d'excepcional interès sobre aquesta obra colossal d'Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll; de qui aquest dissabte es compleixen 32 anys del seu decés, el 18 de febrer del 1991, i el present 2023 commemoram 120 del seu naixement, el 10 d'octubre del 1903, a Ciutadella.

La Institució Francesc de B. Moll, dipositària de tots els drets del 'Diccionari', recupera ara, a la Nova Editorial Moll, continuadora del segell creat pel filòleg menorquí el 1934, les cobertes dels 195 fascicles del 'DCVB', amb informacions sobre la seva evolució i característiques; així com la crònica de com es va dur a terme aquesta «empresa monumental», relatada pels mateixos Alcover i Moll.

Aquests materials s'inclouen al volum VII de les 'Obres completes' de Francesc de Borja Moll i al VIII de les 'Obres completes' d'Antoni Maria Alcover, totes dues a cura de la filòloga Maria-Pilar Perea; la publicació de les quals Nova Editorial Moll ha reprès després de tretze anys d'interrupció, i que veuen la llum amb l'Institut d'Estudis Baleàrics (Govern de les Illes Balears) i la Generalitat de Catalunya com a principals patrocinadors.

Al nou volum de les 'Obres completes' de Moll, els lectors trobaran les cobertes dels fascicles, apartades en enquadernar-se el 'Diccionari' en els seus deu toms, i que aporten un conjunt de materials d'excepcional interès, entre els quals, passa a passa, la crònica de l'avanç de l'obra des de la seva represa després de la Guerra Civil, el 1949, fins a la seva culminació, el 1962. Així mateix, s'hi inclou el relat de la seva evolució a les pàgines del 'Bolletí del diccionari', que Moll va reprendre el 1933, fa exactament 90 anys, i que es va veure interromput pel cop d'Estat del 1936.

Al volum VIII de les 'Obres completes' d'Alcover es publica la 'Lletra de convit' amb que el lingüista mallorquí va posar en marxa aquesta tasca excepcional el 1901, seguit per la crònica de com es va dur a terme en vida d'Alcover, amb el llistat dels 1.620 col·laboradors, dels diferents territoris de llengua catalana, que fins al 1910 hi havien aportat cèdules -fitxes- com a material de partida. També es recullen les obres en català de les quals es va fer buidatge amb el mateix objectiu.

Simultàniament, es publica el volum IX de les 'Obres completes' d'Antoni Maria Alcover. Aquest l'integren ressenyes dedicades a llibres i revistes, el 'Pertret per una bibliografia filològica de la llengua catalana', treball extens que Alcover publicà el 1914, i l'article 'Bibliografía filológica de la lengua catalana', del 1919.

Tots aquests materials constitueixen un testimoni excepcional de l'aportació realitzada per Alcover i Moll a la llengua catalana, sovint en penoses condicions econòmiques i sota un clima polític poc favorable, i de la qual en són deutores Mallorca i totes les Illes, així com la resta de territoris de llengua catalana i particularment Catalunya, «l'entramat cultural oficial de la qual no ha reconegut encara, com cal, la contribució gegantina del creador del 'Diccionari'».

La commemoració dels 60 anys de la culminació del 'Diccionari' continua en l'actualitat als territoris de parla catalana. A la Universitat d'Alacant es mostra, fins al pròxim 24 de febrer, una exposició dedicada a l''Alcover-Moll', amb caire itinerant, produïda per la Biblioteca Pere Ibarra d'Elx.