Presenten 'Inca té Memòria', un cicle per a divulgar el passat i recuperar la memòria col·lectiva

Sota el títol 'Inca té memòria', l’Ajuntament d’Inca impulsa, un any més, un programa d’actes orientats a recuperar i difondre la memòria històrica de la ciutat.

En el marc d’aquesta iniciativa, la pròxima setmana es realitzaran cinc activitats entorn del Memorial de l’Oblit i adreçades a la ciutadania. «Convidam tothom a participar d’aquests actes. Com a institució tenim el deure de seguir treballant, investigant i divulgant el nostre passat recent, per reparar i retornar una dignitat que és col·lectiva i que ens pertany a tots i totes», destaca la regidora de Memòria Democràtica, Alice Weber.

Així doncs, dilluns, 20 de febrer, es dona el sus a les activitats amb la presentació del llibre 'Rutes de la Guerra Civil i la repressió a Mallorca', de Maria Àngels Ferragut. L’acte es durà a terme a les 19.30 hores a la sala de conferències del Claustre de Sant Domingo; a càrrec d’Andreu Caballero, regidor de Patrimoni, i de Miquel Pieras, historiador.

Després, dimarts, 21 de febrer, a les 20 hores, es presentarà el llibre 'Mallorquinismes: una història oral. Identitat, cultura, societat i política', de Miquel Vidal. Aquesta vegada, l’esdeveniment tendrà lloc allà mateix però anirà a càrrec d’Alice Weber, regidora de l’Àrea de Memòria Democràtica de l’Ajuntament d’Inca. Comptarà amb la col·laboració de les Fundacions Darder Mascaró.

Seguidament, dimecres, 22 de febrer, a les 19.30 hores, es durà a terme la presentació del llibre 'La memòria esborrada', de Mateu Morro. A la mateixa sala de conferències del Claustre, i a càrrec de l’historiador Miquel Pieras.

Ja per acabar, divendres, 24 de febrer, es realitzaran dos actes diferents per a posar fi a aquesta setmana completa dedicada a la memòria democràtica. En primer lloc, a les 19 hores a la sala de vidre, hi haurà la inauguració de l’exposició 'Llorenç Beltran Salvà (1873-1937)'. Es podrà visitar de dilluns a divendres, de 16 a 20 hores; i els dissabtes, de 10 a 13 hores.

Finalment, a les 19.30 hores hi haurà l’acte d’homenatge 'Memorial de l’Oblit'. Cal recordar que aquesta activitat és la més destacada del cicle. De nou, se celebrarà al pati del Claustre de Sant Domingo. L’acte institucional, que s’organitza en col·laboració amb l’Ajuntament de Palma i la Comissió 24 F, comptarà, com en ocasions anteriors, amb la presència de les principals autoritats i entitats de memòria democràtica de l’illa. El Memorial de l’Oblit ret homenatge a les víctimes de la guerra civil i el franquisme.