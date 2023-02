El CanetRock Mallorca presenta el cartell complet de la segona edició

Després d’una primera edició que va superar totes les expectatives, aquest estiu el CanetRock Mallorca arriba a la segona edició amb l’objectiu de consolidar-se. Ho farà amb un cartell de luxe i amb el mateix esperit que el seu referent català que enguany arriba a les nou edicions.

A més dels tres grups anunciats el desembre passat, els catalans Stay Homas, els mallorquins O-Erra i els valencians La Fúmiga, també hi seran Buhos, Xanguito, Els Catarres, Suu, Anegats i Lildami.

Una vegada més el cartell representa la diversitat de la música que es fa als territoris de parla catalana. Precisament un dels reptes principals de CanetRock Mallorca és «generar ponts musicals entre aquests territoris pels nostres artistes i perquè el públic gaudeixi d’un gran aparador d’aquesta escena musical».

I encara falta un darrer grup per a incorporar al cartell. Com a novetat d’aquesta edició, el darrer grup es triarà a través d’un concurs que té com a objectiu potenciar la nova escena musical emergent mallorquina. S’hi podran presentar artistes mallorquins que tenguin com a màxim un disc al mercat. Un jurat format per professionals del sector i també la votació popular del públic triaran el guanyador que s’incorporarà al cartell del 22 de juliol.

El festival espera rebre 12.000 persones en aquesta segona edició. A dia d’avui, més de 4.000 ja tenen la seva entrada. Les entrades tenen un preu promocional de 36 euros fins el 17 de febrer a les 12 hores de la nit i es poden adquirir a www.canetrockmallorca.cat.