Lluís Calvo, una de les figures fonamentals de la literatura catalana, a les tertúlies de la llibreria Lluna

Tal com vàrem anunciar, el poeta Lluís Calvo (Saragossa, 1963) visitarà divendres, dia 17 de febrer, la llibreria Lluna de Palma per parlar del seu poemari Cor pirinenc. El poema de Fontalba i Gotanegra (Lleonard Muntaner Editor, 2022). La tertúlia serà a les 19 h i l’organització anirà a càrrec, com és habitual, de Kinesdues (Maria Victòria Secall i Àngels Cardona) i Lluna (Maria Barceló).

Lluís Calvo és una veu fonamental de la literatura catalana, a cavall entre el segle XX i XXI, que ja ha publicat vint-i-cinc llibres de poesia. S’han traduït poemes seus al castellà, a l’anglès, a l’italià, al francès i al polonès. A més a més, ha estat antologat en més de vint publicacions nacionals i internacionals. D’altra banda, també ha publicat cinc assaigs que compten amb una àmplia difusió i reconeixement. Ha guanyat nombrosos premis: Amadeu Oller, Miquel Martí i Pol, Miquel de Palol, Mercè Bayona, Josep M. López Picó, Ciutat de Palma-Joan Alcover, Maria Mercè Marçal, Flor Natural als Jocs Florals de Barcelona, Cadaqués-Rosa Leveroni de poesia, Premis Octubre-Vicent Andrés Estellés, Premi de la Crítica Serra d’Or, Quima Jaume de reconeixement de la trajectòria literària i Carles Riba.