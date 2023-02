Llancen La Xarxa+, la plataforma gratuïta de continguts en català de més de 30 televisions de Catalunya

La Xarxa+ és una plataforma d'streaming gratuïta amb registre previ que dona accés a més de 30 televisions locals de Catalunya, esdeveniments en directe i una àmplia oferta en castells, esports, tradicions, entreteniment i pòdcasts de ràdios de proximitat. Un aparador que permet l’usuari mantenir-se informat a través dels canals locals, i també gaudir en directe i en catàleg de continguts temàtics únics.

Impulsada per la Xarxa Audiovisual Local (XAL), La Xarxa+ neix per a posicionar l'audiovisual local en l'ecosistema digital d'acord amb els nous hàbits de consum. Amb la potència de les televisions i ràdios locals de Catalunya, aspira a ser un referent en qualitat i, especialment, en proximitat, atesa la capacitat dels mitjans locals per a explicar i construir relats des del coneixement profund de les comunitats que els envolten.

La XAL és l’empresa pública de la Diputació de Barcelona que té com a objectiu gestionar el suport a l’audiovisual local català donant resposta a les seves necessitats i contribuint a la dinamització del sector.

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha insistit aquest dimarts durant la presentació de la nova plataforma que amb aquest projecte volen «buscar la riquesa local que tenim al nostre país» per tal de poder-la posar en valor, amb «l'objectiu d'apropar la informació local a tota la ciutadania».

En aquest sentit, ha remarcat que la Diputació ha apostat per aquesta nova plataforma de La Xarxa+ amb la inequívoca voluntat «de servei públic, que el món local estigui present a cada poble i cada ciutat però que també en puguem gaudir tots plegats».

«Aquesta eina té l’ambició d’homologar els mitjans locals i acostar-los al màxim a la ciutadania», ha assegurat el conseller delegat de la XAL, Marc Melillas, durant l’acte de presentació. «Simbolitza l’ambició dels mitjans locals, que són els grans protagonistes de la plataforma. Produïm en català i ens sumem en l’aposta per l’entorn digital», ha remarcat.