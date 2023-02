La Casa Blai Bonet comptarà amb una biblioteca dedicada a la poesia, la Poeteca, i una residència per a artistes i escriptors

Les obres de la Casa Blai Bonet - Centre de Poesia a Santanyí encaren la recta final. La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i la vicepresidenta, Bel Busquets, han visitat aquest dimarts les obres acompanyades per la directora de la Fundació Mallorca Literària, Carme Castells, l’arquitecte de l’obra, Biel Arbona, i representants de la família de Blai Bonet.

La Casa Blai Bonet - Centre de Poesia és un projecte de la Fundació Mallorca Literària, que, amb aquest, ja gestiona tres centres museogràfics dedicats a tres escriptors mallorquins: la Casa Llorenç Villalonga - Museu Literari, a Binissalem, i el Museu de la Paraula - Casa Rafel Ginard, a Sant Joan.

El nou centre compta amb dos espais principals. Un es correspon amb el que era l’antiga casa de Blai Bonet, que ha estat reformada per convertir-se en un espai museogràfic i una sala polivalent. L’altre, és un nou edifici on s’hi allotgen l’arxiu, la Poeteca (biblioteca de poesia), i un espai per a residències d’artistes i escriptors. Entre els dos espais, hi ha un pati que els connecta i que serà l’escenari de nombroses activitats a l’aire lliure de cicles com Versud o La Lluna en Vers.

Les obres del nou centre són a punt de finalitzar i només quedarà instal·lar-hi la museografia i condicionar-ne els espais per poder-lo inaugurar. Està previst que la Casa Blai Bonet torni a obrir les portes en els propers mesos, durant el segon o tercer trimestre de l’any. El pressupost total del projecte de construcció del nou Centre de Poesia ha estat d’1,7 milions d’euros.

Cronograma

El Consell de Mallorca va adquirir l’immoble de la casa on va viure Blai Bonet, a Santanyí, l’any 2002. El 2009 es va fer el concurs d’avantprojectes per a la reforma i condicionament de l’espai, que va guanyar RAOR, de l’arquitecte Biel Arbona. El 2019 es varen adjudicar les obres de construcció a l’empresa Sort d’Enfora, SL, que va començar a treballar-hi el setembre del mateix any.

Les obres finalitzaran durant aquest mes de febrer i entre març i maig s’enllestirà el condicionament i la instal·lació de mobiliari als diferents espais, i també el muntatge del projecte museogràfic.

Nou Centre de Poesia

La Casa Blai Bonet serà un espai dedicat fonamentalment a la poesia, tot i que hi seran ben presents l’art, la literatura, el cinema i el pensament. Un centre des d’on es divulgarà i es viurà la poesia, amb una programació viva per a públics diversos i amb un vincle especial amb el poble on es troba, Santanyí.

Una de les particularitats del nou centre serà la Poeteca, una biblioteca especialitzada en poesia, sense precedents a les Illes Balears, on es podran consultar els llibres dels llegats bibliogràfics dels autors que es troben a l’arxiu de la Fundació Mallorca Literària, i s’hi faran activitats regulars per a tots els públics.

La Casa Blai Bonet comptarà també amb dues cambres per acollir artistes i escriptors en format residència de creació. Aquest fet permetrà generar vincles amb artistes locals i d’arreu, així com oferir un espai i unes condicions òptimes per a la creació, promovent la tasca artística i creativa.

Un altre espai destacat del centre serà l’arxiu, un espai de 50m2 i 300 metres lineals de prestatges on es trobaran els llegats de poesia de Blai Bonet, Damià Huguet, Jaume Pomar, Josep Maria Llompart, Cèlia Viñas i Antonina Canyelles.

El nou Centre de Poesia acollirà activitats de cap a cap d’any i serà el motor des d’on es dibuixarà la programació de cicles com el Versud, cicle d’acció poètica. L’espai estarà obert per a visites, per a consultes bibliogràfiques i documentals, i també per a organitzar-hi actes i esdeveniments.