El centenari de les excavacions de Pol·lèntia, protagonista en la programació anual del Museu de Mallorca

El Museu de Mallorca, gestionat pel Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, ha presentat aquest dilluns la seva programació per a l’any 2023. Més de 30 activitats conformen l’agenda del museu amb l’objectiu d’apropar la cultura a tota la ciutadania.

La commemoració del centenari de les primeres excavacions en el jaciment romà de Pol·lèntia esdevindrà l’eix central en les activitats del Museu durant tot l’any. A partir del primer de març i fins al setembre es podrà visitar l’exposició del collar romà d’or i atzabeja al Museu de Mallorca. A més, el dissabte 4 de març, emmarcat també en la celebració del Dia de les Illes Balears, es farà un taller sobre els rituals durant l’Antiguitat al Museu Monogràfic de Pol·lèntia, Alcúdia.

Una de les exposicions temporals d’aquest 2023 també està pensada per commemorar el centenari de les excavacions de Pol·lèntia. És el cas de la mostra Rafael de Ysasi Ransome, 100 anys de Pol·lèntia, que ocuparà el Museu de Mallorca durant el mes de setembre. A l’exposició, s’hi exhibiran els àlbums de l’investigador i peces relacionades amb els seus apunts.

Els actes commemoratius culminaran amb una jornada entorn al cap romà d’August, trobat al mateix jaciment arqueològic de Pol·lèntia en el segle XVI, que tendrà lloc entre l’octubre i el novembre. Des del seu descobriment, el bust es trobava en mans privades, fins que el Ministeri de Cultura el va adquirir l’any 2022. Des del passat mes de maig, aquesta peça única i excepcional s’exposa al Museu de Mallorca. L’objectiu de l’activitat és dedicar una jornada multidisciplinar al cap velat d’August per estudiar-lo i difondre’l, comptant amb especialistes i persones implicades en la seva compra.

El Museu també posa en marxa un servei educatiu habilitant un espai situat a la planta baixa de l’edifici. Una de les activitats programades més significativa és el taller La mort a la Prehistòria, dissenyat i monitoritzat per Marga Coll. Aquesta activitat s’ofereix a través de la plataforma Apropa, destinat a col·lectius amb risc d’exclusió social i persones amb diversitat funcional. Tot i que també s’oferirà a altres grups, com els escolars, amb petició prèvia. Amb la plataforma Apropa, també es continuarà amb l’activitat Al teu aire, visita lliure i gratuïta que ja fa diversos anys que s’ofereix.

Enguany també s’habilitarà un espai tàctil al mateix museu que permeti conèixer les obres exposades a persones amb discapacitat visual o a infants. D’aquesta manera, es reprodueixen un conjunt de peces que tenen com a finalitat donar a conèixer, a través de la seva percepció tàctil, les obres de l’exposició permanent del Museu de Mallorca. Com per exemple, una còpia del cap velat d’August.

Exposicions temporals

El Museu de Mallorca comptarà enguany amb tres exposicions temporals. La primera serà Postals i pigments. Miratges de Mallorca, una exposició coorganitzada entre el museu i Casa Planas. Es tracta d’una mostra de postals de Josep Planas Montanyà, que dialogaran amb els quadres del museu, especialment amb aquells que estan exposats a la tercera planta. L’exposició s’inaugurarà el 23 de març i es podrà visitar fins l’1 de setembre.

En les mateixes dates, concretament del 31 de març al 27 d’agost, el Museu de la Indústria i el Calçat d’Inca acollirà la mostra Els peus vestits, una exposició conjunta entre els dos museus i la Fundació Antoni de Montpalau. La mostra constarà de reproduccions de les sabates pintades i esculpides que figuren a diverses obres de la col·lecció del Museu de Mallorca que dialogaran amb les sabates contemporànies de la col·lecció del museu d’Inca i, sobretot, de la Fundació Antoni de Montpalau. L’objectiu d’aquesta exposició temporal és enfortir les relacions entre els museus públics de Palma i de la Part Forana.

Per acabar, la darrera exposició temporal serà la ja anomenada Rafael de Ysasi Ransome, 100 anys de Pol·lèntia, que s’inaugurarà el 8 de setembre i es podrà visitar fins al març de 2024.

Participació en les diades

El Dia de les Illes Balears, el Museu de Mallorca oferirà activitats basades en episodis de la història que connecten les quatre illes, així com visites guiades i jornades de portes obertes per donar a conèixer el museu a la ciutadania.

Per al Dia de la Dona s’ha organitzat una visita gratuïta i comentada sobre l’obra de Pilar Muntaner (1876-1961). El Museu de Mallorca va rebre al 2021 en cessió temporal dues obres d’aquesta artista: Lligant pàmpols (1910) i Retrat d’Unamuno (1916). Aquesta darrera roman a la reserva del Museu. Els visitants, però, podran veure el 8 de març tant l’obra exposada com la que es guarda al magatzem. Cal recordar que Pilar Muntaner és la primera artista que té obra exposada al Museu de Mallorca des de la seva creació l’any 1961.

Finalment, per celebrar el Dia Internacional dels Museus, s’ha organitzat una xerrada a càrrec de la pròpia directora del Museu, Maria Gràcia Salvà, sobre La pervivència del classicisme a l’art del segle XVIII. Aquesta activitat, que s’emmarca dins el cicle «La peça del mes», coorganitzat amb l’Associació d’Amics del Museu de Mallorca, es farà el 17 de maig a les 17.30 hores. L’endemà, a les 19.00 hores, el museu es convertirà en escenari per acollir el concert De vita Caesarum. Escenografia d’un teatre romà, interpretat per Boix i Auró Harminiemusik. Aquesta actuació musical s’emmarca dins la celebració dels 100 anys de Pol·lèntia.

El Museu de Mallorca també participarà a cites culturals de gran renom, com són l’Atlàntida Mallorca Film Festival, la Fira B d’Arts Escèniques i l’Open House Palma.

Concerts

El Museu de Mallorca es convertirà en escenari per a concerts. Entre l’abril, el maig i el juny es durà a terme el segon cicle de Músiques Museu de Mallorca, anomenat La pervivència de la cultura grecollatina a través de l’art. La cita consistirà en un diàleg entre la música i la col·lecció permanent del museu, la presentació de la qual anirà a càrrec d’Eva Sandoval, prestigiosa periodista especialista en música clàssica. En total, s’interpretaran tres concerts: Lliteres i el seu temps, La joies del museu: l’arpa doppia i De Vita Caesarum. Escenografia d’un teatre romà.

El Museu organitza també per al 25 de maig una visita guiada a les sales del Barroc i el Tardobarroc que culminarà amb el concert El cançoner de la família Brondo, un testimoniatge clau per conèixer l’activitat musical de Mallorca als segles XVII i XVIII. Més concretament, de la vida musical domèstica de l’aristocràcia de Palma de l’època, a més de ser un cançoner d’un altíssim interès musical.

Seu de congressos i jornades

El Museu de Mallorca també serà la seu de congressos i jornades durant aquest 2023, com és el cas de la presentació del Projecte C05 del Centro de Investigación Colaborativa 1070 sobre recursos insulars. Unes jornades que es duran a terme el 4 i 5 de maig.

El Museu també serà representat al XXIV Congrès Ceha 2023, que tendrà lloc a la Universitat Complutense de Madrid del 12 al 17 de juny. A més, participarà a l’European Museum Forum oferint als seus participants una visita guiada per les seves instal·lacions. Una activitat organitzada pel Museu de la Indústria i el Calçat d’Inca, guanyador de l’Stiletto Prize del 2022.