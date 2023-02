'Declivi' de Tomeu Matamalas analitzat per Pere Joan Martorell a Ploma.cat

Pere Joan Martorell publica una nova ressenya a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat. En aquesta ocasió analitza el llibre 'Declivi' de Tomeu Matamalas, de qui diu que «demostra el seu talent narratiu amb aquesta novel·la històrica».

Martorell explica que «Tomeu Matamalas (Manacor, 1952) sempre ha sentit una gran passió per situacions i personatges que han deixat marques i senyals al llarg de la història. I la seva nova novel·la no n’és cap excepció: Declivi (Món de Llibres, 2022). Amb el recurs de qui explica la vida i miracles d’algú altre, Matamalas se situa a la Venècia de finals del segle XIX, però les peripècies existencials dels personatges de l’obra ens faran anar des del nou continent, passant per diversos llocs d’Europa, fins a la Mallorca que va conèixer, i sobretot estimar, l’arxiduc Lluís Salvador».

Podeu llegir la ressenya al següent enllaç:

Declivi: Tomeu Matamalas demostra el seu talent narratiu amb aquesta novel·la històrica