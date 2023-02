Torna l'Acampallengua amb Antònia Font de cap de cartell: «No podia tornar l'un sense l'altre»

Després d'onze anys, els Joves de Mallorca per la Llengua recuperen una de les seves activitats més emblemàtiques i ho fa a sa Pobla. L’Acampallengua 2023 se celebrarà a sa Pobla els dies 6 i 7 de maig.

El retorn és en majúscules perquè aprofitant la roda de premsa de presentació de l’esdeveniment, aquest dilluns els organitzadors han anunciat que Antònia Font encapçalarà el cartell dels grups que hi actuaran.

Al cartell s’hi sumen Auxili, Mar Grimalt, es Gall de sa Pastera, Antònia Found System i Plan-ET, a més d’una gran oferta de més d’una trentena d’activitats: tallers, espectacles, xerrades, activitats per a infants, taules rodones, tornejos… Totes seran gratuïtes i estaran obertes a tothom, però es donarà prioritat a aquells que tenguin l’abonament complet si hi hagués un límit d’aforament.

El president de Joves de Mallorca per la Llengua, Pau Emili Muñoz, ha fet una crida a tots els mallorquins i mallorquines “a venir a l'Acampallengua, a formar-se i a participar de les activitats i gaudir del concert, tot donant suport i conscienciant a la gent de la importància que la llengua catalana estigui present a tots els àmbits de la nostra vida. L'Acampallengua és una festa, però també és reivindicació”.

L'associació distribuirà un mapa de sa Pobla amb els diversos llocs d'interès, com la zona d'acampada, de concerts, on es fan les activitats i diversos comerços locals per tal de fomentar el consum de proximitat. Els concerts se situaran a la zona del Poliesportiu i la zona d’acampada en un solar pròxim a la sortida cap a Búger.

Hi ha la possibilitat tant d'obtenir l'abonament complet que inclou: concert, polsera, camiseta, acreditació, sopar de dissabte i dinar de diumenge. O l'abonament parcial que inclou només anar el concert.