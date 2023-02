Per un reconeixement a mossèn Alcover a l’alçada de la seva obra colossal, «sense prejudicis ni tòpics»

La Institució Francesc de B. Moll, dipositària de tots el drets del Diccionari català-valencià-balear (DCVB), i Nova Editorial Moll, continuadora de la tasca iniciada fa gairebé 90 anys, fan una crida per a reivindicar la figura i l’obra d’Antoni Maria Alcover, en complir-se aquest dijous l’aniversari del seu naixement a Manacor (2 de febrer del 1862). Anuncien així que l'accés públic al Diccionari es veu millorat i ampliat, gràcies a una nova digitalització impulsada per la Institució Moll.

L’obra gegantina de mossèn Alcover, recentment reconegut com a Fill Il·lustre per l’Ajuntament de Palma, el situa com una de les grans personalitats de la cultura de Mallorca i dels territoris de parla catalana, tant per la tasca del Diccionari, a la qual va dedicar trenta anys de la seva vida, com per l’Aplec de rondaies mallorquines, amb el qual va salvar de la desaparició la tradició oral mallorquina. «Cal reivindicar Alcover més que mai, quan encara són vius tòpics i prejudicis que desdibuixen la seva trajectòria. Són en marxa noves iniciatives en aquest sentit, però ha de ser sobretot a Catalunya, pel seu enorme deute amb Alcover, on es facin més passes», remarquen des de la Institució Moll.

La Institució Moll s’ha compromès, com a objectiu fonamental, a fer viure i a difondre l’obra d’Antoni Maria Alcover i de Francesc de B. Moll, del qual aquest 2023 es commemoren, així mateix, 120 anys del seu naixement. D’aquí, la publicació de les seves obres completes per la Nova Editorial Moll, que han arribat ja als set i onze volums, respectivament. I, sobretot, la promoció i continuïtat del Diccionari, l’obra magna d’Alcover i Moll, integrada per 150.963 entrades, en nou volums, de la qual la Institució Moll és titular exclusiva dels drets de propietat intel·lectual i d’explotació.

En aquest sentit, la Institució Moll, titular dels drets del Diccionari, ha subscrit successius convenis amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), per a fer accessible la seva consulta en línia, donat el seu caire imprescindible per als usuaris en llengua catalana, tot i el retall que això suposa per a la seva comercialització. El més recent, el desembre passat, renovava aquest accés, facilitant la cerca a la base de dades BDLEX, en una nova versió digital desenvolupada per l’IEC i compartida amb els principals reculls del segle XIX.

La Institució Moll assumeix per tant, com a part d’una iniciativa d’impuls de la dialectologia catalana, la nova digitalització del DCVB, dirigida per Maria-Pilar Perea, que en mantendrà la versió original, incorporarà les tècniques de consulta més avançades i sostindrà la seva evolució de manera constant.

El projecte, del qual es durà a terme pròximament una presentació pública, compta amb el suport del Govern, per a facilitar i ampliar les cerques dels usuaris. Es complementarà en un futur amb materials fins ara no disponibles, cas dels dos primers volums de l’edició original d’Alcover, gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Palma, i dels prop de tres milions de cèdules de les mítiques calaixeres, que serviren com a base per a la seva elaboració, aquest amb el Consell de Mallorca. Així mateix, serà possible escoltar les transcripcions fonètiques i accedir-ne a mapes interactius, un recurs particularment atractiu a l’àmbit de l’ensenyament.

La Institució Francesc de Borja Moll, com va fer mossèn Alcover fa 120 anys, convida tot l’àmbit dels estudiosos i especialistes de la llengua catalana i dels seus dialectes, dels seus tresors lingüístics, a ampliar i renovar els estudis sobre aquestes matèries; als usuaris de la llengua els convida a estimar, usar i fer costat al DCVB i a mantenir viva la flama encesa per mossèn Alcover i continuada per Francesc de Borja Moll.