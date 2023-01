Èxit rotund dels actes centrals del Sant Antoni de Sa Pobla a Gràcia

Aquest cap de setmana tengueren lloc al barri barceloní de Gràcia els actes centrals de la celebració del Sant Antoni de Sa Pobla. La festivitat reuní gent de la ciutat, tant locals com mallorquins que hi resideixen temporalment, així com persones vingudes d'arreu dels Països Catalans per a formar-hi part.

El plat fort de divendres vespre fou el concert celebrat al Centre Artesà Tradicionàrius en el marc del 36è Festival Internacional de Folk. Els músics el mallorquí Biel Majoral, el valencià Vicent Torrent i el principatí Jaume Arnella oferiren al públic un espectacle que barrejava sons tradicionals amb proclames reividicatives, alhora que oferien experiències i anècdotes de tota una vida als escenaris. La vetllada acabà amb una ballada amb la música d'Esclafits i castanyetes.

Durant el migdia de dissabte, xeremiers i glosadors anaren caminant pels carrers de Gràcia aturant-se als mercats del barri a sonar-hi. A les 18h la Plaça del Raspall s'omplí de balladors amb l'actuació de la banda Mata escrita, en un concert organitzat per l'Ateneu La Barraqueta. Després dels foguerons, repartits per tot el barri, la Plaça del Diamant acollí una ximbombada amb glosadors i xeremiers de sa Pobla, mentre que a la Plaça de la Virreina s'hi celabrava una altra ballada a càrrec d'Esclafits i castanyetes i Es Jai de sa barraqueta.