Música de jazz. Conferències de 1935, nova ressenya a Ploma.cat a càrrec de Jordi Vidal Reynés

Música de jazz. Conferències de 1935. Edició a cura d’Atoni Pizà i Francesc Vicens, és un llibre editat per Lleonard Muntaner editor, a la col·lecció de Llibres de la Nostra Terra.

En aquest volum, Francesc Vicens i Antoni Pizà compilen i analitzen les conferències sobre la música jazz que el compositor i musicòleg Baltasar Samper (Palma, 1888 – Ciutat de Mèxic, 1966) va fer a Barcelona el 1935. Les va impartir en els cicles organitzats per dues grans institucions cíviques i culturals: l’Ateneu Polytechnicum i Discòfils, Associació Pro-Música.

Samper es revela en aquests textos com un artista d’incansable curiositat per la cultura en general i especialment per la tecnologia i les novetats artístiques i socials, com ara el jazz o el cinema.

Jordi Vidal Reynés, membre de l'equip del programa de ràdio 'El Crepuscle encén Estels' i conductor d'Ona Clàssica a Ona Mediterrània, ens ofereix una ressenya del llibre a Ploma.cat