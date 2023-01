[VÍDEO] Estrena a Brussel·les del documental 'No callarem' sobre Valtònyc, Hasel i Elgio, rapers condemnats a presó a l'Estat espanyol

Aquest dijous, 26 de gener, s'estrena a Brussel·les el documental 'No callarem' ('We Won’t Shut Up'), que explica la història de tres rapers que han estat condemnats a la presó a l'Estat espanyol per les seves cançons: Valtònyc, Hasel i Elgio.

La projecció es farà a partir de les 19 hores al Cinema Galeries i està organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana en col·laboració amb el Casal Català de Brussel·les.

El documental

Tres joves rapers són els rostres visibles de l’actual persecució de la llibertat d’expressió a la música de l’Estat espanyol. Les lletres de Pablo Hasel, Valtònyc i Elgio no només han estat condemnades per un sistema judicial en ocasions poc neutral sinó que també els ha convertit en víctimes d’una fabricació mediàtica que els mostra com a villans radicals i enemics de la democràcia.

A l'Estat espanyol hi ha un total del 18 rapers que han estat condemnats a penes de presó pel contingut de les seves lletres. Àlex 'Elgio' porta tres anys inhabilitat. Josep 'Valtònyc' ja suma més de quatre anys d'exili i Pablo 'Hasel' es troba empresonat a la Presó de Ponent, Lleida, des de fa més d'un any.

Els tres casos comparteixen una història de vida similar: desde ben petits va créixer en ells una necessitat de denunciar injustícies i fer visibles els abusos i violències exercides per l'Estat, les forces policials i en especial la Corona espanyola. La manera de fer-ho seria a través de la música rap. És a partir de 2011 quan comença una persecució directa cap a ells i alhora a la nostra llibertat d'expressió com a conjunt de la societat.

El film 'No callarem' aborda, tant des d’una perspectiva personal com artística, les experiències que han portat els tres protagonistes a convertir-se en represaliats polítics així com les conseqüències que té aquesta repressió en les seves vides, ja sigui per inhabilitació, exili o presó.

Un ampli ventall d'artistes són també protagonistes del documental i recuperen algunes de les lletres condemnades creant noves versions amb estils musicals diversos.