Els artistes visuals reclamen la millora de les bases del Premi Ciutat de Palma d'Arts Visuals Antoni Gelabert

L'Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB) ha enviat aquest dissabte les seves felicitacions a les fotògrafes María Jesús González i Patricia Gómez, guanyadores del Premi Ciutat de Palma d'Arts Visuals Antoni Gelabert. Ambdues han estat guardonades per l'obra 'Habeas corpus', que registra l'abandonament de l'antiga presó de Palma.

El portaveu de la patronal d'artistes de les Balears, Alex Ceball, ha assenyalat: «El premi atorgat a María Jesús i Patricia es torna bastant simbòlic, en posar de manifest l'abandonament de l'antiga presó de Palma, que esperem que es converteixi en el pròxim Centre d'Art i Creació CAC Palma. Fins que això succeeixi, esperem que Ses Voltes es mantingui operatiu i per descomptat, amb un pressupost adequat. No és el mateix gestionar un centre de creació d'art públic durant mig any amb 15.000 euros, a organitzar un recital de música pop d'una hora desemborsant 341.000 euros, que és diners de tothom. Espero que el pressupost d'operativitat del CAC Palma superi anualment aquesta xifra per a la seva operativitat i per descomptat, no esperar tres mesos per a rebre els fons. Sota aquesta dinàmica, com és natural, poca gent està en condicions de conduir un espai públic, encara que existeixi la voluntat i l'equip tècnic».

El CAC Palma va funcionar fins al passat 31 de desembre sota la gestió de l'AAVIB, en què els seus tres mesos d'operativitat es van realitzar més de 25 esdeveniments i van passar un total de cinc artistes en residència amb un pressupost de 15.000 euros. Així mateix, va gestionar el millorament estructural de l'edifici patrimonial usat com a dipòsit fins que fos lliurat a l'associació d'artistes, el contracte de les quals va finalitzar l'últim dia del 2022.

Respecte al premi Antoni Gelabert, el secretari executiu de l'organització insisteix que ha d'existir un notori millorament en les bases del concurs. «És poc professional que per a decidir qui guanya un premi d'arts visuals, posis dins d'un mateix sac pintura, escultura, fotografia o instal·lació. Com puc avaluar de la mateixa manera la forja d'una escultura en bronze que la pinzellada d'un llenç pintat a l'oli? És impossible i a més irrespectuós amb els seus executors. El premi ha d'estar dividit per apartats, com qualsevol premi d'arts seriós», ha advertit Ceball.

«Aquesta observació va ser informada a la Comissió d'Arts Visuals de l'Ajuntament de Palma pel president del Cercle de Belles Arts, en Gaspar Sabater, després de revisar les últimes bases i la comissió executiva de l'AAVIB per descomptat li va donar tota la raó, sol·licitant formalment aquest canvi, que no és una sol·licitud nova. No rebem resposta. Pel mateix motiu el tornem a sol·licitar a través de la premsa, i insistirem en la pròxima reunió de comissió consistorial», ha assegurat Ceball.

Finalment, l'AAVIB ha felicitat la resta de guardonats en les altres categories, estenent-los l'enhorabona. L'artista Amparo Sard va ser membre del jurat d'Arts Visuals, que va representar als creadors elegits per majoria de vots de la comissió executiva, a més de lliurar el premi a les guanyadores.