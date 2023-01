Polèmica encesa: el Premi Joan Alcover de Poesia el guanya una obra escrita en castellà i traduïda al català

Polèmica ben encesa. El Premi Ciutat de Palma Joan Alcover de Poesia ha guardonat enguany l'obra 'Ecogrames', de Jorge Fernández Gonzalo. Com ha pogut saber aquest dissabte dBalears, es tracta d'una obra originalment escrita en castellà i traduïda al català per a poder ser presentada al certamen.

De fet, Fernández Gonzalo és un conegut assagista madrileny, autor de títols com 'Filosofía Zoombi', que pràcticament no té coneixements de llengua catalana. Així ho demostrà divendres durant la gala de lliurament dels premis en la qual va fer el seu discurs íntegrament en castellà i no va ser capaç ni de dir «bon vespre». Un fet molt criticat a les xarxes socials i que posà sobre avís sobre la possible autoria en català del poemari guanyador.

Amb tot, les bases del concurs presenten un buit legal. Les bases especifiquen que han de ser obres inèdites i originals i presentades en llengua catalana, però no diu res de si es poden presentar traduccions d'originals escrits en altres llengües. Davant aquesta situació, l'Ajuntament de Palma se n'ha volgut rentar les mans i ha apel·lat al criteri de jurat del concurs. El jurat estava conformat, entre d'altres, per Antonina Canyelles, Elm Puig, Emili Sánchez-Rubio i Sergio Fernández.

Sigui com vulgui, el lliurament del premi a Fernández Gonzalo ha generat una intensa polèmica a les xarxes socials i molts han criticat el fet que un autor madrileny, sense coneixements de català, pugui guanyar un premi de poesia amb el nom de Joan Alcover.

Premi Ciutat de Palma de poesia: qui hi havia al jurat? No ho deman per posar ningú en evidència. És que no ho sé. I ho vull saber. — Nicolau Dols (@nicolaudols) January 21, 2023