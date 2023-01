[VÍDEO] ‘El tocadiscos de Joan Fuster’ arriba al Teatre Principal de Palma

‘El tocadiscos de Joan Fuster’ és un obra teatral amb música en directe centrada en la figura de Joan Fuster i els textos que va escriure sobre el moviment de la Nova Cançó. Un espectacle que arriba de la mà del Consell de Mallorca al Teatre Principal de Palma, el 29 de gener, en el marc de la commemoració de l'Any Fuster.

L’espectacle teatral, escrit per Pau Alabajos, ha estat produït i estrenat en el Barnasants 2022, i està farcit de música en viu: a partir d'una selecció de textos fusterians que reflexionen sobre el moviment cultural de la Nova Cançó, es construeix sobre l'escenari un trencaclosques de pensaments, aforismes i dissertacions que serveixen com a base per a una entrevista fictícia -una tertúlia teatralitzada- protagonitzada per l'assagista de Sueca i una jove periodista amb qui dialoga sobre el paper que varen jugar els Setze Jutges en la lluita antifranquista, sobre la importància de la Nova Cançó durant la transició democràtica i sobre altres qüestions socials, polítiques i culturals que afecten la nostra història recent.

Les cançons de Raimon, Lluís Llach, Maria de Mar Bonet, Ovidi Montllor o Al Tall, al·ludides durant l'entrevista, conformen la banda sonora de l'espectacle: el cantautor Pau Alabajos interpreta en directe alguns dels himnes més simbòlics dels anys seixanta i setanta i ret homenatge a Joan Fuster en el centenari del seu naixement.

Intèrprets: Alfred Picó (Joan Fuster), Lara Salvador (Periodista)

Música en directe: Laura Navarro , Adriana Sena, Laura Raurell, Enrique Jerónimo, David Barberà

Veus en directe: Pau Alabajos, Mireia Vives, Feliu Ventura, Meritxell Gené

Direcció escènica: Gabriel Ochoa

Text teatral: Pau Alabajos

Escenografia i disseny de llum: Los Reyes del Mambo

Sonorització: Produccions Metrònom

Ajudant de direcció i vestuari: Maria Almudeverç

