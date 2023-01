La Institució Moll i la Nova Editorial Moll s'afegeixen a posar les 'Rondalles mallorquines' a les galàxies

La Institució Francesc de Borja Moll, hereva de la tasca d'Antoni Maria Alcover i el mateix Moll, i la Nova Editorial Moll, s'han adherit aquesta setmana a la iniciativa del projecte Es Nostro Cel amb l'objectiu que l'estel WASP-166 i l'exoplaneta WASP-166b rebin els noms de Filet d'Or i Catalineta, personatges principals de la rondalla mallorquina 'Na Filet d'Or'.

Aquesta narració, recollida per Antoni Maria Alcover al seu 'Aplec de Rondaies Mallorquines d'en Jordi des Racó', és al volum XVIII dels 24 que integren l'edició popular de Moll, així com a l'edició comentada a càrrec de Josep Antoni Grimalt i Jaume Guiscafré, que incorpora la narrativa popular mallorquina a l'àmbit científic internacional i que ha estat recentment culminada, gràcies a una campanya de micromecenetge, la resposta a la qual va superar les expectatives.

En aquest sentit, La Institució Moll ha demanat al Consell de Mallorca la declaració de les 'Rondalles' com a patrimoni cultural immaterial i a l'Ajuntament de Palma la d'Antoni Maria Alcover com a Fill Il·lustre, que va ser aprovada per unanimitat i es va fer efectiva dia 31 de desembre.

Segons Antoni Mir, secretari i soci fundador de la Institució Moll, «ha arribat l'hora de la difusió exterior i internacional de les 'Rondalles', que han de ser considerades patrimoni cultural immaterial de la Humanitat. Aquesta iniciativa de posar el nom de Na Filet d'Or a una estrella va en aquesta direcció i inscriuria Mallorca, la llengua catalana i el llegat d'Antoni Maria Alcover al cel del firmament. No hi ha millor homenatge».

La proposta va partir d'alumnes del centre d'ensenyament Bisbe Verger, a Santanyí, i ha estat ratificada per un comitè d'investigadors i avalada per la Universitat de les Illes Balears (UIB), per a la seva presentació a la convocatòria NameExoWorlds 2022 de la Unió Astronòmica Internacional.