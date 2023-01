La Fornal d'Espectacles celebra el 20è aniversari de la seva fundació

El 2023 és una data especial per a La Fornal d’Espectacles (Manacor). La companyia compleix 20 anys d’ençà del seu naixement, un número significatiu que convida a fer una mirada enrere i recordar el camí recorregut fins aquí. Dues dècades de teatre, d’aprenentatge, d’històries i aventures… La companyia ha anat creixent al llarg d’aquests anys, però ha mantengut sempre l’esperit que un dia va ser decisiu per a impulsar el projecte.

20 anys plens de feina i èxits

En aquest temps La Fornal d’Espectacles ha produït 44 espectacles diferents i ha realitzat 2.982 funcions en les quals han assistit un total de 212.871 espectadors. També s’ha aconseguit una considerable projecció exterior, amb presència a 10 comunitats autònomes i a Andorra. Les seves històries s’han pogut veure arreu de les Illes Balears i han arribat a Catalunya, el País Valencià, Aragó, Galícia, Cantàbria, Andalusia, Madrid, Castella i Lleó i el País Basc. Així mateix, han estat seleccionades a 8 fires i festivals reconeguts, on s’han fet fins a 66 funcions. I cal destacar que al llarg d’aquestes dues dècades la companyia i el seu director, Joan Gomila, han rebut 27 premis, nominacions i reconeixements.

La Fornal d’Espectacles també ha realitzat altres treballs de retorn social, contribuint a la difusió de la cultura a les Illes. Per exemple, ha donat suport i impuls a la FIET o Fira de teatre infantil i juvenil de les Illes Balears i ha participat en l’organització d’iniciatives com la Diada de Mallorca, la Fira de rondalles de sa Pobla i el Son Servera Clown. A més, ha donat suport tècnic a diferents teatres de Mallorca i, sobretot, destaca l’obertura d’una sala pròpia a Manacor l’any 2015. Allà recentment ha creat les seves residències d’investigació artística.

Tot plegat dibuixa un llarg camí de La Fornal d’Espectacles que encara no ha acabat. La companyia continua treballant per a avançar i créixer professionalment i personalment. Enguany emprenen il·lusionats una nova temporada amb més i nous espectacles en distribució. L’agenda és plena de propostes destinades a públic adult i familiar per a celebrar junts un any més de teatre i un any més de La Fornal.

Podeu consultar la temporada hivern-primavera 2023 a aquest enllaç:

https://mailchi.mp/9ebfe2b4be0e/la-fornal-programaci-temporada-2023