'Les històries de l’avi Josep', el musical inspirat en fets reals que ha emocionat la crítica, aterra dissabte a Bunyola

Després d’una seixantena d'actuacions per sales d’arreu de Catalunya, aquest dissabte, 7 de gener, a les 20 hores, WeColorMusic portarà un dels seus espectacles més aclamats, 'Les històries de l’avi Josep', al Teatre Municipal de Bunyola. Serà la primera vegada que la premiada companyia amb seu a Ullastrell (Vallès Occidental, Catalunya) actuarà a les Illes Balears des de la seva fundació l’any 2019, un fet que evidencia la seva creixent notorietat dins del panorama del teatre musical català.

En aquest cas, l’obra que es podrà veure a Bunyola és un musical de petit format que pretén fer reflexionar sobre aspectes de la vida quotidiana que tothom ha experimentat en algun moment o altre. El muntatge té com a eix vertebrador les converses entre un avi i la seva neta; unes converses que aborden temes com la gestió del temps, les pors i inseguretats, l’ús de les xarxes socials o la memòria històrica. Amb l’humor i el dinamisme per bandera, 'Les històries de l’avi Josep' posa de manifest com de diferent es pot concebre una mateixa realitat segons si els ulls que la miren varen néixer abans de la Guerra Civil o després de les Olimpíades del 92.

El més interessant de l’espectacle, ideat per Mateu Peramiquel Borjas i Mar Puig Lecha, és que tot el que s’hi escenifica està basat en fets reals. De fet, agafar històries veraces de gent anònima com a punt de partida argumental és el tret diferencial de WeColorMusic, igual que el fet que tota la música que acompanya les seves produccions és de composició pròpia i està interpretada en directe.

«Pensem que tothom hauria d'escriure un llibre perquè tothom té coses interessants a explicar. I és precisament amb aquesta premissa que vam crear WeColorMusic: per narrar històries basades en fets reals de gent que podríem ser nosaltres», asseguren els autors, mentre reflexionen: «Tenim la tendència a anar molt lluny per trobar grans relats, i no ens adonem que el nostre voltant està ple de testimonis valuosíssims».

Estrenada al setembre del 2020 a la Sala Badabadoc de Barcelona, 'Les històries de l’avi Josep' va néixer com un podcast de radioteatre que es va emetre durant la pandèmia a l’emissora comarcal Ona Bages. Cada programa contenia la narració d’una història real acompanyada de la música de fons d’un piano, original i en directe. Veient l’èxit de la iniciativa, els creadors varen decidir adaptar i convertir el producte en un espectacle de teatre musical, que al llarg dels més de dos anys que porta girant, ha rebut nombrosos elogis per part de la crítica.

Interpretada per Eduard Mauri Vilar i Mar Puig Lecha -i amb Mateu Peramiquel Borjas al piano-, l’obra té una durada de 80 minuts i està recomanada per a persones a partir de 12 anys. En el cas de la funció d’aquest dissabte a Bunyola, les entrades (que ja estan a la venda) tenen un preu de 10 euros.