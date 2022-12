L’Orquestra Simfònica haurà fet 70 actuacions durant l'any 2022

L’Orquestra Simfònica Illes Balears tanca 2022 amb 70 actuacions dels seus cicles, concerts de cambra, la gala del primer Concurs Internacional de Cant Joan Pons i l’estrena de l’òpera L’Arxiduc, entre d’altres. Totes formen part d’un programa extens per posar en valor el patrimoni i el treball dels compositors i intèrprets de les Illes Balears.

Amb aquests concerts, la Simfònica ha aconseguit també l’objectiu de descentralitzar l’abast de la Simfònica, més enllà de Palma, arribar a nous públics i escenaris i afavorir l’accés a l’Orquestra per tots els col·lectius amb programacions adaptades als diferents sectors de públic.

D’entre totes les actuacions i iniciatives, destaca la celebració del primer Concurs de cant Internacional Joan Pons en el mes de juny. Un projecte de la Direcció general de Cultura i l’Orquestra Simfònica Illes Balears per homenatjar a un dels cantants d’òpera més importants de la història, el menorquí Joan Pons, i apostar per les noves generacions. Amb la seva posada en marxa, el Govern de les Illes Balears fomenta la carrera internacional dels guanyadors, incentiva les futures participacions en produccions líriques de primer ordre internacional i que les Illes Balears siguin lloc de trobada dels millors experts del món en música lírica, els quals han comprovat i valorat el talent dels joves i també el de la Simfònica.

Una altra fita rellevant ha estat la recent estrena de L’Arxiduc, la primera òpera produïda pel Govern de les Illes Balears i la Simfònica amb música del compositor Antoni Parera Fons i llibret de l'escriptora Carme Riera que narra la vida de l'arxiduc Lluís Salvador. L'aristòcrata austríac que, en el darrer terç del segle XIX i la primera dècada del segle XX, va viure a Mallorca. El repartiment tècnic i artístic ha estat compost, majoritàriament, per artistes de les Illes com la soprano Marisa Roca; els tenors José Manuel Sánchez, Joan Lainez, Antoni Aragón i el baríton Josep Miquel Ribot, entre d’altres.

Illes Sonores

D’entre les 70 actuacions s’ha volgut reivindicar el treball dels compositors i intèrprets de les Illes Balears des de la investigació, la interpretació i amb un repertori més contemporani amb el programa Illes Sonores.

A més, la Simfònica, amb la col·laboració de la Direcció general de Cultura, ha editat, interpretat i enregistrat algunes de les principals obres del compositor mallorquí, Baltasar Samper, referent de la música del segle XX. Aquestes obres formen part de l'arxiu del músic balear, que el Govern va adquirir l'any 2018 i ja s'ha començat a interpretar-les amb títols com Ritual de Pagesia i l'estrena de 7 cançons al Festival de Santanyí o a la inauguració del Teatre Principal d’Inca.

L’Orquestra ha estrenat també l’obra “Germania 500” del compositor mallorquí Antoni Mairata, un espectacle que comptà amb nombrosos artistes de les Illes Balears com el mateix compositor, Bernat Quetglas (director), Rodó Gener (narració) i Marian Lush (veu). La nòmina d’obres contemporànies inclou també Gran Mar de Maties Far o Simplicity i Concert de Tramuntana per a guitarra i orquestra de Joan Valent.

És destacable el concert de petit format de l’Ensemble “Antoni Lliteres” de l’OSIB amb la violinista eivissenca Lina Tur, així com l’esforç de la Simfònica per combinar el simfonisme amb altres estils musicals i artistes de les Illes Balears com el concert homenatge a Chick Corea amb la direcció i arranjaments de Toni Cuenca; el concert a la diada de Menorca amb el pianista de jazz Marco Mezquida o l’espectacle 'Altament sensible' amb el repertori més popular del menorquí Cris Juanico en clau simfònica que s’ha interpretat arreu de les Illes Balears.

EDUCA

Després de la Covid-19, s’ha pogut recuperar el programa EDUCA de la Simfònica. Un programa didàctic dirigit al públic estudiantil i familiar. En 2022 s’han ofert els espectacles escolars i familiars 'Germania 500', 'Els Planetes' i 'Disney' amb més de 9.000 escolars assistents.

A més, aquest estiu tornà la Petita Simfònica. Un total de 64 nins i nines actuaren el 5 de juliol amb l'Orquestra Simfònica al Palau de Congressos de Palma. La Petita Simfònica es tracta d’un projecte adreçat a estudiants de música d'entre 11 i 18 anys, que té com a objectiu fonamental donar a conèixer la música simfònica a partir de viure una experiència única amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears.