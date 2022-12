Papers de Versàlia transforma la poesia en ànima i cos

Paraula poètica encarnada que arriba a l'ànima. L'associació Papers de Versàlia va presentar, el passat 14 de desembre a la llibreria Jaimes de Barcelona, el segon volum de la seva col·lecció 'Àlbums Versàlia' que du per títol 'Ànima/Cos'. A l'acte, sentit i emotiu, hi varen assistir una trentena de persones.

La trobada es va iniciar amb la presentació a càrrec d'Esteban Martínez i Josep Gerona. Després d'un breu parlament del pintor Ramiro Fernández, va començar la lectura d'alguns dels poemes comentats, amb les intervencions d'Enric Umbert-Rexach, Eduard Sanahuja, Esteban Martínez, Marta Pérez Sierra, Pilar Tejero Pérez, Jaume Creus, Tònia Passola, Anna Garcia Garay i Esther Zarraluki, per aquest mateix ordre.

Aquest segon volum de la col·lecció 'Àlbums Versàlia' és un llibre de 392 pàgines dedicat a la parella 'Ànima/Cos', il·lustrat amb 24 estampes en color del pintor Ramiro Fernández Saus. El volum aplega les col·laboracions de trenta-sis poetes entorn del tema triat, encapçalats per la poeta romanesa Ana Blandiana i el poeta Ramón Andrés, que amb sengles textos escrits expressament per a l'ocasió, obren la primera secció, 'Caplletres'.

La segona secció és una 'Antologia' de poemes de diferents èpoques i llengües sobre el tema, comentats lliurement després per un conjunt nombrós de poetes, com ara Arnau Pons, Eduard Sanahuja, Álvaro Valverde, Rosa Lentini, Jaume Creus, Esther Zarraluki, Raquel Casas o Jaume Subirana, entre altres.

En la tercera secció, tots els poetes participants ofereixen els seus poemes inèdits. I per cloure, un 'Annex' amb les versions originals dels poemes traduïts. El llibre va dedicat al poeta José Corredor-Matheos i, tal com han explicat des de l'associació, la seva edició ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Fundació Banc Sabadell.

La paraula poètica

Papers de Versàlia és una associació de poetes de Sabadell (Barcelona) que treballa des de l'any 2001 en diferents iniciatives per promoure la creació poètica i la seva difusió. Han publicat plaquettes col·lectives i llibres de poesia, i en l'actualitat treballen en el projecte 'Àlbum Versàlia'. Va aparèixer el primer número, 'Dolor/Plaer', a finals de 2021 i enguany, com hem explicat, ha sortit el segon, 'Ànima/Cos'. A més, organitzem i participem en lectures, jornades, exposicions i altres actes culturals en diferents espais i poblacions de Catalunya.