'Zona inundable' es podrà veure al Teatre Principal de Palma, a l'Auditori sa Màniga de Cala Millor i al Teatre d'Artà

El Teatre Principal de Palma acollirà l'estrena a Mallorca de 'Zona inundable', una producció del mateix Principal i el Teatre Nacional de Catalunya, i es podrà veure a la Sala Gran el dimecres 28 de desembre, a les 20 hores.

Aquest muntatge dirigit per Marta Gil Polo és original de Marta Barceló i compta amb mig repartiment català i mig repartiment mallorquí: Isabelle Bres, Marc Garcia Coté, Marc Joy, Pepa López, Vanessa Segura i Àlvar Triay.

L'obra, que està basada en els tràgics fets de l'octubre de 2018 quan les fortes plogudes causaren una catàstrofe al llevant mallorquí i en especial al poble de Sant Llorenç, ha estat presentada avui matí al Teatre Principal de Palma per la vicepresidenta i consellera executiva de Cultura del Consell de Mallorca, Bel Busquets; el conseller de Cultura del Govern de les Illes Balears, Miquel Company; el director del Teatre Principal, Josep R. Cerdà; la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Artà, Paula Ginart; l'autora de Zona inundable, Marta Barceló; i Àlvar Triay, un dels actors que interpreten l'obra. A més també han intervingut telemàticament Carme Portaceli, directora del Teatre Nacional de Catalunya, i Marta Gil, la directora del muntatge.

Bel Busquets ha destacat que «el Teatre Principal de Palma torna a mostrar el seu compromís amb les coproduccions amb teatres de referència com el Teatre Nacional de Catalunya, amb les autores mallorquines com Marta Barceló i amb la col·laboració amb teatres de la Part Forana com Sant Llorenç des Cardassar i Artà. L'obra de teatre Zona Inundable representa tots aquests valors i, a més, es troba inspirada en uns fets tan impactants com la torrentada del Llevant de Mallorca l'any 2018».

Portaceli, que ha recalcat la gran acollida que va tenir aquesta obra a Barcelona, ha assegurat que això es deu «a un resultat extraordinari que feia que la gent sortís emocionada». La directora de TNC també ha celebrat que en aquesta obra s'hi puguin sentir «totes les parles de la nostra llengua catalana», donat que els sis intèrprets que protagonitzen l'obra procedeixen de llocs tan variats com València (Carme López), Mallorca (Marc Joy), Menorca (Àlvar Triay), entre altres.

Precisament, Portaceli ha insistit en la necessitat de crear «un petit circuit entre els territoris de parla catalana» i que ara «començam amb Marta Barceló, una escriptora viva, mallorquina, i amb una coproducció amb Mallorca, que permetrà conèixer la sonoritat i la diversitat de la nostra llengua».

Marta Gil, directora del muntatge teatral, ha assegurat que «els personatges d'aquest document històric ficcionat es troben en el desemparament d'un món contemporani que no sap què fer amb el seu passat, la seva cultura i la seva història. 'Zona inundable' és el títol, és l'avís que ningú va saber escoltar».

Zona inundable es mou entre «dues claus» que expliquen tota l'obra. Per una part, la pèrdua de la memòria col·lectiva, simbolitzada amb la inundació dels arxius de Sant Llorenç. I per l'altra, «la supèrbia de l'ésser humà que es creu superior a la natura» ha explicat Gil.

Josep R. Cerdà també ha elogiat Marta Barceló dient que «és l'autora amb més projecció internacional. Està eixamplant el seu univers literari i això se li reconeix amb estrenes i traduccions fora del territori». «En aquests moments tenim una generació de dramaturgues i dramaturgs com mai l'havíem tinguda en tota la història de Mallorca. Autors joves, que parlem de temes actuals amb llenguatges actuals», ha conclòs Cerdà.

Després de la funció del Teatre Principal de Palma de dia 28 de desembre,'Zona inundable' es podrà veure el 30 de desembre a l'Auditori sa Màniga de Cala Millor, dins del municipi de Sant Llorenç, i el dia 8 de gener al Teatre d'Artà.