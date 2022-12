Les indústries culturals neguen els arguments del Govern per defensar la seva gestió

Les indústries culturals, que dilluns varen denunciar el mal funcionament de l’Institut d’Indústries Culturals (ICIB) i l’abandonament del sector per part Govern, han negat els arguments de l’executiu per defensar la seva gestió i han criticat la manca d’autocrítica.



Després del comunicat enviat dilluns per l’ICIB com a resposta a la roda de premsa convocada pel sector, les associacions consideren que l'organisme, en lloc d'obrir un marc de diàleg i negociació seriós amb propostes a curt termini, només ha rebatut els arguments de la indústria amb inexactituds. Segons el sector, aquesta actitud demostra que les responsables de l’ICIB estan més preocupades pel màrqueting polític que per la realitat de la indústria, a la qual haurien de donar suport.



Les associacions adverteixen que si no es produeix una rectificació o una puntualització a l’esmentat comunicat, carregat d’inexactituds i mitges veritats, entendran que el document compta amb el beneplàcit del conseller, Miquel Company, que accepta el tarannà de la seva directora general de Cultura, Catalina Solivellas, i de la directora de l’ICIB, Cristina Llambías, tendents a l'enfrontament, en lloc de a obrir vies de diàleg efectives.



Davant les afirmacions de l’ICIB, que presumeix d'haver duplicat el seu pressupost, el sector recorda que continua sent ínfim. És ridícul si es compara amb el pressupost total del Govern de les Illes Balears per a 2023: 7133 milions d’euros, on només 3 es destinaran a les indústries culturals. Així, l’any vinent el Govern invertirà 2,52 euros per habitant en indústries culturals. Una aposta insuficient comparada amb la que va fer la Generalitat de Catalunya a l’ICEC a 2022, destinant 11,18 euros per habitant: 5 vegades més que el Govern balear.



El sector assegura que les reunions mantingudes fins ara amb el conseller han existit, però han finalitzat amb compromisos que no s'han complert i que han incrementat la desconfiança. Insisteixen que el contacte de l’ICIB amb les indústries culturals no és real: les empreses sovint no aconsegueixen parlar amb les tècniques ni telefònica ni telemàticament. Les associacions no reben comunicats de les resolucions de les convocatòries ni la informació que sol·liciten sobre diferents qüestions referides a la gestió. Les comissions s’han convocat només tres vegades aquest l’any. La darrera, només per proposar a les associacions que enviïn les seves propostes a les convocatòries del pròxim any per escrit i per registre oficial.