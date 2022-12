Mateu Morro presenta el seu llibre sobre Francesc de Sales Aguiló a Santa Maria

Aquests dimarts, dia 20 de desembre, a partir de les 20.30 hores, es farà la presentació del llibre 'La memòria esborrada. Francesc de Sales Aguiló (1899-1956)' a l'Espai Passatemps (carrer Marquès de la Fonsanta, 14 de Santa Maria del Camí).

A l'acte hi participaran l'autor del llibre, Mateu Morro, que en aquesta ocasió estarà acompanyat per l'historiador Antoni Marimon i el president de l'OCB, Joan Miralles.

El llibre és una aproximació a la vida d'aquest home, secretari de l'Associació per la Cultura de Mallorca, tinent de batle de Palma, director de l'Institut d'Inca i membre d'Esquerra Republicana Balear, que va morir a l'exili, a Colòmbia, l'any 1956.

En la presentació del llibre que es va fer a Palma, Mateu Morro va explicar que «El llibre vol ser un homenatge del poble de Mallorca a Francesc de Sales Aguiló com fill il·lustre. Fer present la seva memòria, la d'una persona que deia sovint: 'estic aquí amb la solitud i la pobresa', perquè no era al seu país amb la seva gent, tot i l'experiència nefasta i les adversitats, va escriure molt, i ho va fer en català perquè estimava tant la seva llengua i cultura que no hi va renunciar, malgrat el dolor de la llunyania i el dolor de la pàtria, per a Aguiló aquesta era pitjor que la distància.»