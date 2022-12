Les indústries culturals denuncien una manca de voluntat política pel desenvolupament del seu sector

Les indústries culturals de les Balears han manifestat la seva decepció amb el Govern i més concretament amb la conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la «manca d'interès i de voluntat política en el desenvolupament del sector».

Diverses organitzacions de la branca han denunciat que l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) és una iniciativa mal executada, amb escàs pressupost i personal, sense calendari de convocatòries estable i que en més d'una ocasió ha incomplert el pagament de subvencions concedides i justificades.

Els representants de les indústries culturals també han volgut posar de manifest «l'absència de diàleg real amb l'ICIB, que no compta amb les associacions per a la presa de decisions, i que no convoca de manera regular i periòdica les comissions assessores en les quals participen».

Finalment, el sector ha criticat que al llarg d'aquesta legislatura el Govern ha incomplert la promesa d'aprovar la Llei d'Indústries Culturals, que defensen que hauria servit de paraigües per al seu al desenvolupament. Demanen que després d'haver demostrat en els darrers anys, tant les empreses com els seus treballadors, «talent, esforç i voluntat d'avançar, de dur a terme millors produccions i d'introduir-se en mercats nacionals i internacionals» ara haurien de ser les institucions «les que demostrin que estan a l'altura».

Les organitzacions que han volgut denunciar aquesta situació són l'Associació de Cineastes de les Illes Balears (ACIB), l'Associació d'Empreses Balears d'Arts Escèniques (Illescena), l'Associació d'Empresaris Productors Musicals de les Illes Balears, la delegació balear de l'Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), l'Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB), l'Associació de Professionals de l'Audiovisual d'Eivissa (APAI), Editors de les Illes Balears, i l'Associació d'Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears (AAAPIB).