Sebastià Alzamora, Maria Barbal i Sebastià Portell, finalistes del la sisena edició del Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any

El Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any ha seleccionat 'Ràbia' (Proa), de Sebastià Alzamora; 'Al llac' (Columna), de Maria Barbal, i 'Les altures' (Empúries), de Sebastià Portell, com a finalistes de la seva sisena edició.

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha destacat que les tres obres «evidencien la immensa potència i la gran riquesa de la literatura i la cultura catalanes».

L'obra guanyadora, que rebrà 20.000 euros directes per a l'autor i 5.000 per a la promoció, es fallarà el 26 de gener.

Les tres obres segons el Jurat

De 'Ràbia', el jurat ha dit: «Sebastià Alzamora, amb la novel·la Ràbia, aconsegueix el rar prodigi, en escassament mes de dues-centes pàgines, i amb un ventall de temes de tanta actualitat com la violència de gènere, per exemple, o tant presents encara com la Guerra Civil espanyola, per fer-nos veure la banalitat del mal que, en el seu cas, concentra en la gossa del protagonista, un ex-escriptor.»

El jurat defineix 'Al llac' com una «novel·la fractal» en què l’aigua «fa flotar i posa a navegar no tan sols els pensaments sinó sobretot les tèrboles relacions d’un grup d’amics sota la mirada d’una adolescent a punt d’entrar en la vida adulta». «El llac es converteix en la metàfora de la felicitat perduda, però, alhora, cadascuna de les pedres llançades a les seves aigües fa tremolar fins a l’infinit una superfície que no tan sols és de felicitat i harmonia», afegeix.

Per últim, destaquen que 'Les altures' recupera la figura artística de l’escultor Ismael Smith amb una biografia novel·lada que veuen original i audaciosa, i diuen que oculta més del que mostra. «Amb un ampli joc tant de veus com de mirades, l’autor reconstrueix la identitat d’un artista, amb totes les seves tensions, que és també un autoretrat personal i col·lectiu on tothom s’hi pot veure reflectit», diuen.