El Teatre del Mar celebra els seus 30 anys amb un voluminós programa d'activitats

Aquest dimecres s'ha presentat al Teatre del Mar el voluminós programa d'activitats planificades durant el 2023 per celebrar els 30 anys des del naixement del popular teatre del Molinar de Palma.

Amb la presència de les tres institucions públiques que donen suport a aquesta programació especial, Govern, Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma i de tot l'equip del Teatre del Mar, s'ha presentat el seguit d'activitats que s'emmarcaran dins la celebració d'aquestes tres dècades.

El Teatre del Mar és un espai escènic situat a la zona d'El Molinar de Palma, al carrer del Capità Ramonell Boix, gestionat per la Fundació Teatre del Mar. Anteriorment, l'espai havia estat una sala parroquial on es representaven obres de teatre. Després es convertí en la Sala Rex on es projectava també cinema. En la dècada dels anys 80 del segle XX tancà les seves portes. L'any 1990, el grup Iguana Teatre el convertí en el Teatre del Mar i el 1992 es creà la Fundació del Teatre del Mar.

Aquestes són les activitats amb motiu del trenta aniversari del Teatre del Mar: