El Casal Solleric presenta l'exposició 'A sota terra'

El tinent de batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, i la directora del Casal Solleric, Aina Bausà, han assistit a la presentació de l’exposició 'A sota terra' de l’artista Mario Santamaría i a cura de Zaida Trallero, també presents a l’acte.

Noguera ha destacat que aquesta exposició «ens vol posar en alerta dels perills de la digitalització i dels efectes que té en el nostre entorn natural, encara que no sigui del tot evident». 'A sota terra' va ser seleccionada a la Crida de comissariat per a l’espai Dipòsit 2022 del Casal Solleric. Aquesta instal·lació ens vol fer reflexionar sobre l’actualitat de l’ús de dades, la manca de sostenibilitat del volum de tràfic de dades que generam dins Internet i que està soterrat. L’espai Dipòsit, també soterrat, acull aquest site specific que ens fa conscients del tecnoliberalisme que ens envolta.

L’exposició anirà acompanyada d’un taller per a Secundària conduït pel propi artista i una conferència/ruta per la ciutat a càrrec de Pau Waelder; ambdues activitat es realitzaran el mes de febrer de 2023.

L’artista Mario Santamaría proposa una deriva espeleològica per cavitats plenes de fils de fibra òptica. L’itinerari segueix els cables que connecten l’espai Dipòsit amb la xarxa de fibra terrestre de la ciutat i, des d’aquest punt, amb el cable submarí Balalink, que connecta la ciutat de Palma amb la península. Un recorregut de preses fotogràfiques de 360° enllaçades que permeten la seva navegació remota en línia. Les tècniques fetes servir per a captar les imatges són les mateixes que les utilitzades per Google per als seus mapes Street View o les seves visites virtuals a museus.