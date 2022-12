Es presenta a Palma 'Arrels i Ales', nou llibre de Dora Muñoz

El proper dimecres, 14 de desembre, a partir de les 19.00 hores, a Quars Llibres, al carrer de les Parellades, 12 de Palma, es farà la presentació del llibre 'Arrels i Ales' de l'escriptora Dora Muñoz. La presentació comptarà amb la participació de l'autora i de Toni Font, biòleg i consultor ambiental.

El llibre

'Arrels i Ales' narra la història de Jürgen Neumann, un alemany aficionat a l'ornitologia que vivia a Mallorca des de feia 40 anys, i que un dia apareix mort al Parc Natural de s'Albufera. És llavors que la seva filla, na Lola, es trasllada a l'illa des de Berlín. La investigació de la Guàrdia Civil parla d'assassinat, però na Lola no ho acaba de pair. Qui ha mort un jubilat inofensiu com el seu pare? I, sobretot, per què? Potser la filla no coneixia tant com pensava la història d'en Jürgen, des que va sortir de l'antiga RDA fins a la seva aparent vida tranquil·la a Mallorca.

L'autora

Dora Muñoz (Palma, 1954) treballà com a psicopedagoga fins a la seva jubilació. Sempre li agradà escriure, de petita, contes i d’adolescent, poemes, però ho va deixar de fer atrapada en la seva vida professional i familiar fins que ja tard va reprendre aquell antic interès que l’ha duit a escriure relats curts, alguns publicats al recull Puro cuento (ed. La Baragaña) i Un malson (I premi cruce de caminos Negrecriminal), i també al seu blog Varietat d’incerteses. Com que sempre li ha agradat llegir novel·la negra al final es decidí a escriure’n també i abans d’aquesta publicà, Lluna Negra (amb Pere Morey i J.M Vidal Illanes) i Massa mares per un fill, la seva primera novel·la en solitari publicada també per Llibres del Delicte. Actualment és col·laboradora d'Ona Mediterrània.