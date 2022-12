[VÍDEO] Es compleixen 10 anys del mític concert d'Anegats a Es Gremi per a enregistrar 'Brou-Es directe'

Aquest dijous es compleixen 10 anys del mític i inoblidable concert que Anegats va realitzar a la sala Es Gremi de Palma, per a enregistrar, en directe, el que va esdevenir el seu sisè àlbum, 'Brou-Es directe' (Blau, 2012). Per a celebrar aquesta efemèride, la veterana i emblemàtica banda serverina publica un vídeo-resum d’aquella nit màgica, d’aquella nit per al record.



'Brou-Es Directe' pretenia mostrar, sense trampes ni afegitons, el so en directe del grup, amb la màxima honestedat i fidelitat. Això va ser possible gràcies a l’energia i sinergia amb tot el públic, amb tots els assistents aquell 8 de desembre de 2012.



«Com va dir aquel savi, en aquest any li falten dos dies: ahir i demà, avui no, avui hi som, avui va de bo!». Així, amb aquesta arenga de Pep Àlvarez, arrencava un concert en què els membres de la banda varen sortir a l’escenari com autèntics projectils, tot i els nervis evidents.



El vídeo ha estat realitzat i editat per Marina Dalmau. La producció i enregistrament del disc en el seu moment fou a càrrec de Rafa Rigo (Urban Producciones).