Publiquen la primera 'Guia del Ocells dels Boscos de les Illes Balears'

El Servei de Gestió Forestal de la Conselleria de Medi Ambient i Territori ha publicat una nova entrega de la col·lecció de la 'Guia dels Boscos de les Illes Balears', en aquesta ocasió especialitzada en els ocells.

La guia és un document que recull informació bàsica sobre els ocells que habiten els boscos de les nostres illes i està destinat a ser una eina per a la població escolar però també per al públic interessat en general.

Els ocells són el grup d’animals més divers que existeix entre els vertebrats terrestres. Només a les Illes Balears existeixen 370 espècies diferents i constitueixen una part essencial dels ecosistemes, pel seu paper com a dispersors de llavors, de pol·linització, control d’insectes i perquè serveixen d’aliment a altres animals.

La publicació està estructurada en tres parts diferenciades: el primer apartat està dedicat al paper que desenvolupen les aus en els espais forestals i les relacions de les aus amb la resta d’organismes, ja sigui del regne vegetal com animal. La part central està dedicada als conceptes bàsics sobre els ocells i com identificar-los. En tercer lloc, el llibre recull les aus que es troben als boscos de les Illes Balears. Tot això es complementa amb una proposta d’activitats per afermar coneixements.

L’edició d’aquest material ha comptat amb la col·laboració de SEO Birdlife, que ha aportat les fotografies que il·lustren la guia.

Actualment s’han imprès mil exemplars que seran distribuits a centres educatius, grups de joves i persones interessades en la temàtica i que participen activament en les activitats de Xarxa Forestal.

Aquesta guia i la resta de materials que formen part de la col·lecció: 'El bosc: un recurs disponible' es troben disponibles al web de Xarxa Forestal.