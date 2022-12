[VÍDEO] El nou disc antològic de Feliu Ventura, 'Amics i referents', ja està disponible en format digital i vinil

El nou disc antològic de Feliu Ventura 'Amics i referents', en directe al Principal, acaba de sortir al carrer. El disc digital i el vinil del cantautor presenten les seves cançons reversionades i cantades amb les col·laboracions del directe celebrat fa un any al Teatre Principal de València: Pep Gimeno 'Botifarra', Carles Caselles, Sandra Monfort, els Ovidi4, Miquel Gil, Xiomara Abello i Cor de L'Eliana.

El disc ja es pot trobar a totes les plataformes i a les botigues en format vinil. El disc digital conté quasi tot l'espectacle íntegre, editat i remasteritzat, i el nou vinil presenta una selecció molt acurada de cançons del cantautor reversionades i cantades amb les col·laboracions del directe.

El disc arriba després del llançament d'un senzill més clip, una versió del seu ja clàssic 'Història d'un sofà' cantada amb els extints Ovidi4 i que inclou una preciosa intro de la Mireia Vives i un poema de David Caño, a més de les guitarres de Borja Penalba i David Fernàndez. La peça, que dura quasi 7 minuts, i desafia totes les tendències discogràfiques actuals, va ser escollida per Feliu Ventura per l'autenticitat i el simbolisme de la cançó, cantada amb els «amics Ovidis».

Feliu Ventura ha explicat que tot i que el concert no va ser enregistrat pensant de fer-ne un disc, l'espectacle va ser tan especial que «al cap d'uns mesos, vam pensar que seria bonic poder reviure aquella trobada». Segons el músic, el vinil és «pels qui vulgueu sumar-vos a la festa, en un format més personal, més analògic i més proper».

L'espectacle va ser pensat com una celebració de l'amistat i el tancament de gira de l'anterior disc de Feliu Ventura, 'Convocatòria', i es va convertir en una actuació antològica. El cantautor va repassar les seves cançons convertides ja en petits himnes domèstics i assemblearis i va posar un sofà a l'escenari del Teatre Principal per convidar-hi els seus imprescindibles. La trobada al Principal va ser un final de festa a la cuina, de matinada, una celebració per cantar a l'amor i al demà, i retrobar-nos, també amb les veus que ell admira i estima.