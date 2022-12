A la venda les entrades per al CanetRock Mallorca 2023

Després de l'èxit del CanetRock Mallorca 2022, amb una assistència de 12.000 persones, aquest dijous s'han posat a la venda les entrades per a la segona edició que, seguint l’esperit del seu referent a Catalunya, reunirà les bandes més importants del panorama musical català, amb especial atenció als artistes de les Illes Balears. En aquest sentit, i com a novetat, es convocarà un concurs per a donar impuls a grups emergents mallorquins. El guanyador obrirà el festival de la propera edició.

CanetRock Mallorca 2023 se celebrarà el 22 de juliol a Alcúdia i properament s'anunciaran els primers noms del cartell. Les entrades han sortit a la venda amb una promoció especial i limitada de llançament de 30€ a www.canetrockmallorca.cat